Социальные услуги для людей с инвалидностью — какие изменения произошли в 2025 году

Человек с инвалидностью за ноутбуком. Фото: Pexels

Электронный кабинет людей с инвалидностью был модернизирован. Его сделали более доступным и удобным в пользовании. Усовершенствованный сервис получил обновленный дизайн, улучшенную навигацию и адаптивность для мобильных устройств.

О том, как изменился электронный кабинет лица с инвалидностью в 2025 году, сообщили в Министерстве социальной политики.

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Какие изменения подготовили пользователям

Как отмечают в ведомстве, изменения были реализованы при поддержке Союза общественных организаций людей с инвалидностью Киева. Среди основных изменений можно выделить:

Новый дизайн — интерфейс стал более современным и более интуитивным. Адаптивность — улучшена работа платформы на мобильных устройствах. Оптимизированная навигация — упрощена структура для более удобного доступа к сервисам. Доступность — внедрена поддержка экранных читателей для людей с нарушениями зрения и расширены возможности настройки контрастности.

"Каждый этап обновления был направлен на то, чтобы сделать взаимодействие пользователей быстрым и комфортным. Это удалось реализовать благодаря активному участию наших партнеров — их экспертиза стала основой для этих изменений", — говорится в сообщении.

Какие услуги могут получить пользователи обновленного сервиса

Электронные сервисы становятся все более удобными для украинцев, что особенно важно для людей с инвалидностью. Пользователи модернизированного кабинета могут:

Обновлять ранее поданные документы. Обращаться по ремонту технических средств реабилитации. Подавать заявки на получение или замену средств реабилитации (компенсацию за них).

Модернизация сервиса поможет украинцам быстрее и проще получать необходимые услуги. Это важный результат работы государства и общественных организаций, направленный на улучшение условий для людей с инвалидностью.

Ранее мы писали, что размер пенсий для людей с инвалидностью в 2025 году будет определяться рядом важных факторов, среди которых особую роль будут играть возраст получателя, группа инвалидности и общая продолжительность страхового стажа.

Также мы рассказывали, что требования к страховому стажу для выхода на пенсию в Украине постепенно растут. Так, в 2025 году для оформления пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет стажа. Однако для людей с инвалидностью предусмотрены другие условия.