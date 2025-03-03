Поддержка людей со II группой инвалидности — какие льготы будут предоставлять в марте

Люди в инвалидных колясках. Фото: Pexels

Для улучшения качества жизни людей с инвалидностью II группы, государство предусмотрело ряд льгот. Однако для того, чтобы воспользоваться этими преимуществами, важно правильно оформить необходимые документы, а также знать, в какие органы обращаться за соответствующей помощью.

О том, какие льготы государство будет предоставлять гражданам с инвалидностью II группы в марте 2025 года, отмечается в электронном справочнике для людей с инвалидностью EnableMe UA.

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Какие льготы имеют люди со II группой инвалидности

В Украине люди с инвалидностью II группы имеют право на ряд льгот, однако для их получения необходимо иметь соответствующее удостоверение. В марте 2025 года можно рассчитывать на такую поддержку:

Жилищно-коммунальные услуги и субсидии

Людям с инвалидностью II группы льготы на оплату коммунальных услуг автоматически не назначаются. Для получения скидок на коммунальные услуги нужно обратиться за субсидией в органы социальной защиты.

Рабочие льготы на оплату коммунальных услуг

Для тех, кто работает, законодательство предоставляет такие льготы:

Возможность установления индивидуального графика работы. Отсутствие испытательного срока при трудоустройстве. Право на расторжение трудового договора в любое время по желанию. Удобное время для отпуска, даже без шести месяцев непрерывной работы, и увеличенная продолжительность ежегодного отпуска.

Медицинские льготы

Люди со II группой инвалидности имеют право на скидки до 50% на лекарственные средства по рецептам. Если инвалидность возникла из-за войны, такие лица получают лекарства и иммунобиологические препараты бесплатно. Также предусмотрены дополнительные льготы для людей с нарушениями зрения:

Диктофоны для студентов. Аудиоплееры для посетителей библиотек. Специальные часы для детей с инвалидностью.

Транспортные льготы

Люди со II группой инвалидности и их дети имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте (кроме такси). Кроме того, с 1 октября по 15 мая действуют скидки 50% на поездки воздушным, железнодорожным, речным и автомобильным транспортом.

Для людей с инвалидностью обязательно обеспечивается внеочередное обслуживание на транспорте и в учреждениях, предоставляющих услуги населению.

Образовательные льготы

Люди с инвалидностью могут поступать в высшие учебные заведения на конкурсной основе в пределах квот. Студенты с инвалидностью II группы могут получать социальные стипендии и материальную помощь.

Ранее мы писали, что пенсия для людей с инвалидностью предоставляется при наличии страхового стажа, который варьируется от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста на момент установления инвалидности. Ее размер рассчитывается как процент от пенсии по возрасту, в зависимости от группы инвалидности.

Также мы рассказывали, что для людей с III группой инвалидности и стажем от 1 до 14 лет пенсия составляет 50% от пенсии по возрасту. Пенсионный фонд определяет сумму, которую человек получал бы без инвалидности, и уменьшает ее на половину.