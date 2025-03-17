Военная и гражданская инвалидность — чем отличаются и как влияет на пенсию и льготы

Мужчина в инвалидной коляске. Фото: УНИАН

Военнослужащие, которые получили ранения или заболевания во время защиты Украины, могут получить статус человека с военной инвалидностью. Это дает право на повышенную пенсию и дополнительные социальные льготы.

О том, как отличаются выплаты по инвалидности военных и других граждан, рассказали адвокат Сергей Ланкин и эксперт ОО "Юридическая сотня" Кристина Ковцун в комментарии для "УП. Жизнь".

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Кому присваивают военную инвалидность

Чтобы инвалидность признали именно военной, в заключении военно-врачебной комиссии (ВВК) обязательно должно быть указано, что травма или болезнь связаны с участием в боевых действиях. Если в заключении ВВК есть такая отметка, инвалидность считается связанной с войной.

Но если в документе нет фразы, например, "связано с защитой Родины", военный не сможет получить статус лица с инвалидностью вследствие войны. Это означает, что ему не дадут единовременную денежную выплату и военную пенсию.

"Инвалидность может считаться полученной "во время прохождения военной службы", то есть не связанной с непосредственным участием в боевых действиях. В худших случаях вообще не связываться с выполнением обязанностей военной службы", — пояснил Сергей Ланкин.

Что делать, если в заключении ВВК ошибка

Если военный видит ошибку в заключении ВВК, он может подать жалобу в Центральную ВВК и требовать пересмотреть решение. Также, если неточность есть в заключении экспертной комиссии, можно обратиться в Центр оценивания с просьбой внести правки или провести повторную оценку функционирования.

Кристина Ковцун отмечает, что для того, чтобы инвалидность признали связанной с войной, председатель ВВК может направить военного на специальную оценку функционирования человека. С 1 января 2025 года эта процедура заменила МСЭК.

Ранее мы писали, что люди с инвалидностью имеют право получать социальную помощь от государства. Кроме того, дополнительные финансовые выплаты предусмотрены для матерей, которые ухаживают за детьми с инвалидностью.

Также мы рассказывали, что для людей с инвалидностью II группы государство предлагает различные льготы с целью улучшения их благосостояния. Впрочем, чтобы воспользоваться этими преимуществами, необходимо правильно оформить все необходимые документы и знать, в какие учреждения следует обращаться.