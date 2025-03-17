Выплаты за ранения — алгоритм действий для военного

Военный в центре реабилитации. Фото: Суспільне

Украинские военнослужащие, получившие ранения, имеют право на выплаты от государства. Однако часто оборонцы сталкиваются с проблемами относительно начислений.

Алгоритм получения средств объяснил военный адвокат Роман Лихачев.

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Как действовать в случае ранения

Сразу после ранения военный должен сообщить об этом командованию и медицинскому персоналу. После этого состоится эвакуация и оказание домедицинской помощи. В дальнейшем защитник должен получить первичную медицинскую карту (Форма 100), в которой должна быть указана следующая информация:

личные данные раненого;

наименование подразделения защитника;

вид ранения и подтверждение, что оно получено при исполнении воинского долга по защите Родины;

сведения о дальнейшей эвакуации и тому подобное.

Этот документ нужен для служебного расследования, а также для получения справки об обстоятельствах травмы и назначения дополнительного вознаграждения (100 тыс. грн). Кроме того, Форма 100 понадобится для начисления компенсаций в случае инвалидности или потери трудоспособности и опровержения СОЧ. Военному следует постоянно коммуницировать с воинской частью, чтобы избежать подозрения в самовольном оставлении части.

В дальнейшем следует передать врачу Форму 100 и направление на лечение и сделать запрос на справку об обстоятельствах травмы. Командиру нужно сообщить о месте госпитализации, дате и отделении.

Что делать после завершения лечения

Военный должен сохранить все документы — выписку, медицинскую книжку, результаты обследований, Форму 100. Кроме того, необходимо иметь справку об обстоятельствах травмы и акт о несчастном случае (если он был). В дальнейшем оборонец должен вернуться в часть или отправить документы по электронной почте.

Часто раненые военнослужащие сталкиваются с серьезными трудностями по выплатам. Это происходит из-за того, что многие из них не владеют информацией о своих правах. Поэтому военным следует знать, на какие выплаты они имеют право:

ежемесячное денежное обеспечение;

дополнительное вознаграждение;

единовременная денежная помощь;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Получить ежемесячное денежное обеспечение имеют право все раненые военнослужащие во время прохождения лечения в размере по последней занимаемой должности перед ранением. Дополнительное вознаграждение можно получить, если ранение связано с защитой Родины и защитник находится на лечении или в отпуске для лечения. Основанием для его получения является справка об обстоятельствах травмы.

Напомним, в Украине изменили процесс выплат средств родственникам пропавших без вести военнослужащих. Некоторые потеряли право на получение этих средств.

Также мы писали о том, что военнослужащие, которые получили ранения или заболевания во время защиты Украины, могут получить статус человека с военной инвалидностью. Это дает право на повышенную пенсию и дополнительные социальные льготы.