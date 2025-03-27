Военный пропал без вести — как родственникам получить выплаты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

За военнослужащим, который пропал без вести или попал в плен, сохраняются выплаты денежного обеспечения. Поэтому семья пропавшего без вести или пленного защитника может получать его заработную плату после подтверждения факта исчезновения или плена.

Новини. LIVE рассказывают, как родственникам пропавших без вести военнослужащих оформить выплаты.

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Кто имеет право получать выплаты

Если военнослужащий пропал без вести или попал в плен, денежное обеспечение выплачивается членам его семьи, а именно:

жене (мужу);

если жены (мужа) нет — совершеннолетним детям, которые проживали вместе с ней (ним), или законным представителям, или усыновителям несовершеннолетних детей (лиц с инвалидностью с детства — независимо от их возраста);

совершеннолетним детям, которые проживали вместе с ней (ним), или законным представителям, или усыновителям несовершеннолетних детей (лиц с инвалидностью с детства независимо от их возраста); лицам, находящимся на содержании военнослужащих, или родителям военнослужащих равными долями, если военнослужащие не состоят в браке и не имеют детей.

В случае отсутствия таких лиц денежное обеспечение получают наследники по их обращению на основании приказа командира воинской части о выплате.

Сколько выплачивают семьям пропавших без вести военных

Ранее родственникам пропавших без вести защитников выплачивали их полное денежное обеспечение, которое состоит из ежемесячных основных и дополнительных выплат:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавки за выслугу лет;

повышение должностного оклада;

надбавки (за особенности прохождения службы, службу в ССО, квалификацию, за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн, непрерывный стаж на шифровальной работе, работу в условиях режимных ограничений, почетные и спортивные звания);

доплаты (за научную степень и ученое звание);

вознаграждение военнослужащим, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты;

вознаграждение за особенности прохождения службы (обучения) во время военного положения (особого периода);

премии.

С февраля 2025 года вступили в силу изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", поэтому выплаты без вести пропавшим военным и защитникам, находящимся в плену, начисляют иначе.

Новый порядок выплат родственникам без вести пропавших защитников

Отныне 50% начисленного денежного обеспечения ежемесячно остается на счету в воинской части, а остальные распределяют между родственниками первой очереди, к которой относятся:

жена (муж);

законные представители несовершеннолетних детей (кроме тех, которые получают от военного алименты);

дети из числа лиц с инвалидностью с детства (независимо от возраста) или их законные представители;

родители военнослужащего (кроме родителей, лишенных родительских прав).

Если же у защитника нет родственников первой очереди, распределение денежного следующее: 80% остаются в воинской части, а 20% выплачивают представителям второй очереди (совершеннолетним детям, братьям или сестрам).

Средства, которые накапливаются (50% или 80%), получит непосредственно военнослужащий после того, как вернется из плена или будет найден.

Важно отметить, что военнослужащий может самостоятельно определить, кто и какую сумму должен получить в случае, если он попадет в плен или будет признан пропавшим без вести.

Для этого защитнику необходимо составить личное распоряжение, в котором указать, кто получит 100% его денежного обеспечения (а не 50%, как определено новыми правилами), или же распределить средства между женой, детьми, родителями и другими родственниками.

Как оформить выплаты

Для получения денежного обеспечения родственникам военнослужащего необходимо обратиться с заявлением на имя командира воинской части через территориальный центр комплектования и социальной поддержки, который предоставил извещение о пропавшем без вести или захваченного в плен.

Бланк заявления можно получить непосредственно в ТЦК или у регионального координатора Уполномоченного по пропавшим без вести.

К заявлению нужно приложить следующие документы:

копии страниц паспорта совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени и отчестве и регистрации места жительства;

справку о регистрации места жительства или пребывания членов семьи;

копию свидетельства о браке;

копии свидетельств о рождении детей;

копию документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов.

Командир воинской части в течение 15 дней рассматривает заявление и принимает решение о выплате или отказе в выплате денежного обеспечения, о чем сообщает заявителю в письменной форме.

Ранее мы писали, что раненые во время войны военнослужащие имеют право на бесплатное лечение и реабилитацию как в отечественных медицинских учреждениях и специализированных центрах, так и за рубежом. За защитниками сохраняется основная выплата на все время пребывания в больнице, а также предусмотрена дополнительная денежная помощь.

Также мы рассказывали, что военнослужащие, которые несут службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют право на получение не только основного ежемесячного обеспечения, но и дополнительных единовременных выплат, призванных поддержать их социальное положение, облегчить адаптацию к службе и решение бытовых проблем.