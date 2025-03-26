Виплати військовим на реабілітації — види та суми допомоги

Гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Поранені під час війни військовослужбовці мають право на безоплатне лікування та реабілітацію як у вітчизняних медичних закладах й спеціалізованих центрах, так і за кордоном. За захисниками зберігається основна виплата на весь час перебування у лікарні, а також передбачена додаткова грошова допомога.

Новини.LIVE розповідають, на які виплати можуть розраховувати військовослужбовці під час лікування та реабілітації.

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Види виплат пораненим захисникам

Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям за час їхнього лікування здійснюється відповідно до розділу І Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ, затвердженого наказом Міністра оборони України від 07.06.2018 № 260.

Військовослужбовцям, які отримали поранення (травму, контузію, каліцтво) внаслідок участі в бойових діях, належать таки види виплат:

Щомісячне грошове забезпечення в розмірі за останньою обійманою посадою перед пораненням (контузією, травмою, каліцтвом).

Одноразова грошова допомога — захисникам, які мають інвалідність або частково втратили працездатність. Її розмір залежить від встановленої групи інвалідності та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який переглядається щороку.

Матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань — виплачується військовослужбовцям щороку в розмірі їхнього місячного грошового забезпечення.

Грошова допомога для оздоровлення — в розмірі місячного грошового забезпечення, яка здійснюється щороку, незалежно від матеріальної допомоги для розв'язання соціально-побутових питань.

Військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні чи реабілітації після поранення, не нараховуються лікарняні. Натомість за ними зберігається основне грошове забезпечення на весь період перебування у лікарні, але не більше ніж 12 місяців поспіль.

Кому виплачують додаткові 100 тис. гривень

Військовослужбовці, які перебувають на стаціонарному лікуванні через поранення, пов’язане із захистом Батьківщини, або у відпустці для лікування після поранення (у тому числі за кордоном), мають право на щомісячну виплату в розмірі 100 тис. грн.

Нараховується ця додаткова винагорода за весь період перебування в лікарні або госпіталі пропорційно від кількості днів. Наприклад, якщо військовослужбовець перебував 25 днів у лікарні, то виплата становитиме близько 83 тис.грн.

Як оформити виплату додаткової допомоги на реабілітацію

Для отримання грошової допомоги необхідно звернутися із рапортом до командування або до іншого уповноваженого органу. Рапорт також можна подати через застосунок Армія +.

До рапорту слід долучити:

довідку форми 5 (про обставини поранення);

висновок ВЛК, у якому зазначено про продовження реабілітації чи лікування.

Якщо після подання рапорту виплати за поранення не нараховують або є відмова, необхідно звернутись на гарячу лінію Міністерства оборони України за коротким номером 1512.

Раніше ми розповідали, що військовослужбовці ЗСУ, які перебувають на військовій службі, мають право на низку соціальних пільг та додаткових виплат. Серед них грошова допомога на оздоровлення, що надається відповідно до встановленого графіка, передбаченого законодавством.

Також ми писали про розміри та види одноразових виплат в ЗСУ, що покликані підтримати соціальне становище військовослужбовців, полегшити їх адаптацію до служби та розв'язання побутових проблем.