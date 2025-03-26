Выплаты военным на реабилитации — виды и суммы помощи

Деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Раненые во время войны военнослужащие имеют право на бесплатное лечение и реабилитацию как в отечественных медицинских учреждениях и специализированных центрах, так и за рубежом. За защитниками сохраняется основная выплата на все время пребывания в больнице, а также предусмотрена дополнительная денежная помощь.

Новини.LIVE рассказывают, на какие выплаты могут рассчитывать военнослужащие во время лечения и реабилитации.

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Виды выплат раненым защитникам

Выплата денежного обеспечения военнослужащим за время их лечения осуществляется в соответствии с разделом I Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим ВСУ, утвержденного приказом Министра обороны Украины от 07.06.2018 № 260.

Военнослужащим, получившим ранения (травму, контузию, увечье) в результате участия в боевых действиях, принадлежат следующие виды выплат:

Ежемесячное денежное обеспечение в размере по последней занимаемой должности перед ранением (контузией, травмой, увечьем).

Единовременное денежное пособие — защитникам, которые имеют инвалидность или частично утратили трудоспособность. Его размер зависит от установленной группы инвалидности и прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который пересматривается ежегодно.

защитникам, которые имеют инвалидность или частично утратили трудоспособность. Его размер зависит от установленной группы инвалидности и прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который пересматривается ежегодно. Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов — выплачивается военнослужащим ежегодно в размере их месячного денежного обеспечения.

выплачивается военнослужащим ежегодно в размере их месячного денежного обеспечения. Денежная помощь для оздоровления — в размере месячного денежного обеспечения, которая осуществляется ежегодно, независимо от материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

Военнослужащим, находящимся на лечении или реабилитации после ранения, не начисляются больничные. Зато за ними сохраняется основное денежное обеспечение на весь период пребывания в больнице, но не более 12 месяцев подряд.

Кому выплачивают дополнительные 100 тыс. гривен

Военнослужащие, которые находятся на стационарном лечении в связи с ранением, связанным с защитой Родины, или в отпуске для лечения после ранения (в том числе — за рубежом), имеют право на ежемесячную выплату в размере 100 тыс. грн.

Начисляется это дополнительное вознаграждение за весь период пребывания в больнице или госпитале пропорционально от количества дней. Например, если военнослужащий находился 25 дней в больнице, то выплата составит около 83 тыс. грн.

Как оформить выплату дополнительной помощи на реабилитацию

Для получения денежной помощи необходимо обратиться с рапортом к командованию или в другой уполномоченный орган. Рапорт также можно подать через приложение Армия +.

К рапорту следует приложить:

справку формы 5 (об обстоятельствах ранения);

заключение ВВК, в котором говорится о продолжении реабилитации или лечения.

Если после подачи рапорта выплаты за ранения не начисляют или есть отказ, необходимо обратиться на горячую линию Министерства обороны Украины по короткому номеру 1512.

Ранее мы рассказывали, что военнослужащие ВСУ, которые находятся на военной службе, имеют право на ряд социальных льгот и дополнительных выплат. Среди них — денежная помощь на оздоровление, которая предоставляется в соответствии с установленным графиком, предусмотренным законодательством.

Также мы писали о размерах и видах единовременных выплат в ВСУ, которые призваны поддержать социальное положение военнослужащих, облегчить их адаптацию к службе и решение бытовых проблем.