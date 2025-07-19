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Главная Экономика Поддержка семей пропавших без вести военных — перечень льгот

Поддержка семей пропавших без вести военных — перечень льгот

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 08:10
Льготы для родственников пропавших без вести военных — что доступно и кто может оформить
Женщина с ребенком на руках. Фото: УНИАН

Близкие родственники украинских защитников, пропавших без вести во время службы, могут рассчитывать на дополнительную поддержку от государства.

О том, какие льготы могут оформить родственники пропавшего без вести военнослужащего августе 2025 года, отмечается в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

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Кто может оформить льготы

Льготы от государства предоставляются не всем родственникам пропавшего без вести военного, они распространяются только на ближайших членов семьи. К ним относятся:

  1. Дети до 18 лет.
  2. Родители военного.
  3. Жена или муж.
  4. Совершеннолетние дети с инвалидностью с детства.

Какую помощь предоставляет государство в 2025 году

Государство предоставляет им льготы на медицинское обслуживание, оплату коммунальных услуг, образование для детей, транспорт и финансовую помощь. В 2025 году можно рассчитывать на такую поддержку:

  • Жилье и коммунальные услуги

Семья может получить жилье вне очереди, если нуждается в улучшении условий. Также государство оплачивает 50% стоимости коммунальных услуг. Есть возможность бесплатно приватизировать государственное жилье, в котором они проживают.

  • Медицина и отдых

Если военный прослужил не менее 20 лет, его родные могут лечиться в медучреждениях Министерства обороны. Также им доступен отдых в санаториях и пансионатах, подчиняющихся Минобороны.

  • Транспортные льготы

Родители пропавших воинов могут бесплатно пользоваться городским транспортом пригородного сообщения, а также имеют 50% скидку на железнодорожные и авиабилеты.

  • Образование для детей

Дети пропавших без вести военных имеют право поступить в государственные или коммунальные университеты без конкурса. Обучение могут оплачивать из госбюджета в течение трех лет после окончания школы. Также им гарантировано первоочередное место в детском саду.

  • Денежная помощь

Родители, несовершеннолетние дети и дети с инвалидностью получают единовременную денежную выплату. Сумма равна государственной страховой компенсации для военнослужащих.

Ранее мы писали, что в случае признания человека пропавшим без вести при особых условиях его гражданские права и обязанности остаются в силе. В частности, такое лицо продолжает нести ответственность за материальное обеспечение ребенка, в том числе — уплату алиментов.

Также мы рассказывали, что граждане Украины, имеющие статус ветеранов труда, пользуются рядом социальных привилегий, направленных на повышение качества их жизни. Льготы охватывают не только медицинское обслуживание, но и другие сферы.

льготы помощь пропавшие без вести военнослужащие социальная защита
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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