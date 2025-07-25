Поддержка семей защитников — какие скидки будут предоставлять женам УБД в августе

Военный с женой. Фото: УНИАН

Во время полномасштабной войны в Украине многие защитники получили статус участника боевых действий (УБД). Вместе с ними трудности военного времени преодолевают и их семьи, в частности жены. Они имеют право на ряд государственных льгот и другие форматы поддержки.

О том, какие скидки смогут оформить жены участников боевых действий в августе 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

На какую поддержку могут рассчитывать жены УБД в августе

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", жены военных со статусом УБД имеют право на компенсацию до 75% стоимости коммунальных услуг (газ, свет, вода, отопление и т.д.). Льготы действуют в пределах следующих норм:

21 кв.м на человека;

10,5 кв.м на семью.

Если все члены семьи нетрудоспособны, норма площади увеличивается до 42 кв. м на человека и 21 кв. м на семью.

Если защитник получил инвалидность во время службы, семья может полностью не платить за "коммуналку" — государство компенсирует 100% стоимости в пределах нормативов.

Бесплатная медицина и льготы для детей

Жены УБД могут бесплатно получить медицинскую помощь в государственных больницах: лечение, госпитализацию и лекарства по назначению врача. Также им доступна психологическая поддержка — особенно важная для тех, чьи мужья пострадали на войне или находились в плену.

Дети военных имеют преимущества при поступлении в садики, школы и внешкольные учреждения. При поступлении в университеты также предусмотрены льготы:

внеконкурсное поступление;

бесплатное проживание в общежитиях;

перевод на бюджетную форму обучения.

Также дети имеют право на бесплатные путевки в лагеря и санатории — за средства государства или местных властей.

Ранее мы писали, что родственники военных, которые считаются пропавшими без вести при исполнении служебных обязанностей, могут получить дополнительную помощь от государства.

Также мы рассказывали, что защитникам Украины, которые участвуют в противостоянии с российскими оккупантами, гарантируется ряд льгот. В частности, бойцам предоставляются скидки на оплату коммунальных услуг, бесплатное медицинское обслуживание и право на льготный проезд.