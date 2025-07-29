Грошове забезпечення в армії — які виплати належать тим, хто проходить БЗВП

Гроші в кишені військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Для осіб, мобілізованих на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом, які не мають військового досвіду, передбачена базова загальновійськова підготовка (БЗВП). Новобранці проходять її у навчальних центрах або батальйонах.

Новини.LIVE розповідають, які виплати належать тим, хто проходить БЗВП.

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Що таке БЗВП

Базова загальновійськова підготовка (БЗВП), як пояснили фахівці юридичної компанії "Василь Кісіль і Партнери", — це система навчання, спрямована на здобуття громадянами України військово-облікової спеціальності, знань і навичок, необхідних для виконання конституційного обов’язку щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України.

БЗПВ проводиться у навчальних/військових частинах (центрах), на загальновійськових полігонах або військових частинах територіальної оборони.

Мінімальна тривалість курсу БЗВП становить 1,5 місяця.

Юристи зазначили, що законодавство прямо забороняє допускати до участі у бойових діях військовослужбовців, які не пройшли курс базової загальновійськової підготовки або не мають бойового досвіду. За порушення цієї заборони командир (начальник) несе персональну відповідальність.

Які виплати належать тим, хто проходить БЗВП

Начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону повідомляв, що мобілізовані громадяни, які перебувають на навчанні, отримують менші виплати порівняно з тими, хто виконує бойові завдання.

За його словами, під час БЗВП чоловіки отримують 20 тисяч гривень, а тривалість курсу може становити від одного до трьох місяців, залежно від їхнього рівня підготовки.

Після завершення навчання мобілізовані починають отримувати зарплату. Розмір виплат залежить від місця служби та характеру виконуваних завдань.

Раніше ми писали, що військовослужбовці Збройних сил України, які переїздять на нове місце служби, можуть отримати грошову допомогу. Йдеться про так звану підйомну виплату, яка покликана компенсувати витрати, пов’язані зі службою, переміщеннями та забезпеченням життєдіяльності родин захисників.

Також дізнавайтеся, на які максимальні виплати можуть розраховувати захисники у серпні.