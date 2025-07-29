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Главная Экономика Выплаты во время БОВП — сколько получают мобилизованные

Выплаты во время БОВП — сколько получают мобилизованные

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 15:15
Денежное обеспечение в армии — какие выплаты положены тем, кто проходит БОВП
Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Для лиц, мобилизованных на особый период или принятых на военную службу по контракту, не имеющих военного опыта, предусмотрена базовая общевойсковая подготовка (БОВП). Новобранцы проходят ее в учебных центрах или батальонах.

Новини.LIVE рассказывают, какие выплаты положены тем, кто проходит БОВП.

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Что такое БОВП

Базовая общевойсковая подготовка (БОВП), как пояснили специалисты юридической компании "Василь Кисиль и Партнеры", — это система обучения, направленная на получение гражданами Украины военно-учетной специальности, знаний и навыков, необходимых для выполнения конституционного долга по защите независимости и территориальной целостности Украины.

БОПВ проводится в учебных/военных частях (центрах), на общевойсковых полигонах или воинских частях территориальной обороны.

Минимальная продолжительность курса БОВП составляет 1,5 месяца.

Юристы отметили, что законодательство прямо запрещает допускать к участию в боевых действиях военнослужащих, которые не прошли курс базовой общевойсковой подготовки или не имеют боевого опыта. За нарушение этого запрета командир (начальник) несет персональную ответственность.

Какие выплаты положены тем, кто проходит БОВП

Начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона сообщал, что мобилизованные граждане, которые находятся на обучении, получают меньшие выплаты по сравнению с теми, кто выполняет боевые задачи.

По его словам, во время БОВП мужчины получают 20 тысяч гривен, а продолжительность курса может составлять от одного до трех месяцев, в зависимости от их уровня подготовки.

После завершения обучения мобилизованные начинают получать зарплату. Размер выплат зависит от места службы и характера выполняемых задач.

Ранее мы писали, что военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые переезжают на новое место службы, могут получить денежную помощь. Речь идет о так называемой подъемной выплате, которая призвана компенсировать расходы, связанные со службой, перемещениями и обеспечением жизнедеятельности семей защитников.

Также узнавайте, на какие максимальные выплаты могут рассчитывать защитники в августе.

выплаты ВСУ военные учения учеба мобилизация
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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