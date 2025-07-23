Підйомна допомога в ЗСУ — кому виплачують та скільки нараховують

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці Збройних сил України, які переїздять на нове місце служби, можуть отримати грошову допомогу. Йдеться про так звану підйомну виплату, яка покликана компенсувати витрати, пов’язані зі службою, переміщеннями та забезпеченням життєдіяльності родин захисників.

Про те, хто може отримати "підйомні" та як вони нараховуються, розповіло видання АрміяInform.

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Кому виплачують підйомну допомогу

Виплати передбачені для військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, або за призовом осіб офіцерського складу.

Повний перелік категорій захисників, яким належить цей вид грошової допомоги, прописаний в наказі Міністерства оборони № 45.

Мобілізовані військовослужбовці не мають можливості отримати "підйомні".

Ця допомога надається у разі переїзду на нове місце військової служби в інший населений пункт у зв’язку з призначенням на військову посаду, навчання. Або ж у зв’язку з передислокацією військової частини (підрозділу військової частини), установи, організації в інший населений пункт.

Право на отримання підйомної допомоги та добових для військовослужбовців виникає:

на дату прийняття військовослужбовцем посади та справ — для військовослужбовців, які переїхали на нове місце служби з одного населеного пункту в інший у зв’язку з призначенням на посаду;

на дату зарахування на навчання — для військовослужбовців, які зараховані на навчання до військових навчальних закладів;

на дату прибуття до місця дислокації, оголошений наказом командира військової частини — для військовослужбовців, які переїхали на нове місце служби у складі військової частини (підрозділу) в інший населений пункт.

Військовослужбовцям, які на дату прибуття до іншого населеного пункту перебувають у розпорядженні відповідного командира, виплата підйомної допомоги та добових здійснюється після призначення їх на посади та вступу до виконання обов’язків за посадами за новим місцем військової служби в цьому населеному пункті.

Яку суму можна отримати

Підйомна допомога виплачується у розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена його сім’ї, який переїхав з ним на нове місце військової служби.

Також виплачуються добові за кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, який переїхав разом з ним.

Членами сім’ї вважаються особи, які зазначені в особовій справі військовослужбовця, зокрема:

дружина (чоловік) незалежно від віку і працездатності;

діти військовослужбовця і його дружини (чоловіка), у тому числі усиновлені, які не досягли повноліття;

непрацездатні батьки або усиновителі військовослужбовця та його дружини (чоловіка).

Якщо і чоловік, і дружина є військовослужбовцями, підйомна допомога на кожного з них виплачується за новим місцем військової служби, на членів сім’ї — з місячного грошового забезпечення одного з них.

Раніше ми писали, на які мінімальні та максимальні виплати можуть розраховувати захисники з 1 серпня 2025 року.

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