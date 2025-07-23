Подъемная помощь в ВСУ — кому выплачивают и сколько начисляют

Подъемная помощь в ВСУ — кто и сколько сможет получить в августе
Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые переезжают на новое место службы, могут получить денежную помощь. Речь идет о так называемой подъемной выплате, которая призвана компенсировать расходы, связанные со службой, перемещениями и обеспечением жизнедеятельности семей защитников.
О том, кто может получить "подъемные" и как они начисляются, рассказало издание АрмияInform.
Кому выплачивают подъемную помощь
Выплаты предусмотрены для военнослужащих, которые проходят службу по контракту, или по призыву лиц офицерского состава.
Полный перечень категорий защитников, которым полагается этот вид денежной помощи, прописан в приказе Министерства обороны № 45.
Мобилизованные военнослужащие не имеют возможности получить "подъемные".
Эта помощь предоставляется в случае переезда на новое место военной службы в другой населенный пункт в связи с назначением на военную должность, обучение. Или же в связи с передислокацией воинской части (подразделения воинской части), учреждения, организации в другой населенный пункт.
Право на получение подъемной помощи и суточных для военнослужащих возникает:
- на дату принятия военнослужащим должности и дел — для военнослужащих, которые переехали на новое место службы из одного населенного пункта в другой в связи с назначением на должность;
- на дату зачисления на обучение — для военнослужащих, которые зачислены на обучение в военные учебные заведения;
- на дату прибытия к месту дислокации, объявленную приказом командира воинской части — для военнослужащих, переехавших на новое место службы в составе воинской части (подразделения) в другой населенный пункт.
Военнослужащим, которые на дату прибытия в другой населенный пункт находятся в распоряжении соответствующего командира, выплата подъемного пособия и суточных осуществляется после назначения их на должности и вступления в исполнение обязанностей по должностям по новому месту военной службы в этом населенном пункте.
Какую сумму можно получить
Подъемная помощь выплачивается в размере месячного денежного обеспечения на военнослужащего и 50 процентов месячного денежного обеспечения на каждого члена его семьи, который переехал с ним на новое место военной службы.
Также выплачиваются суточные за каждый день пребывания в пути на военнослужащего и каждого члена его семьи, который переехал вместе с ним.
Членами семьи считаются лица, указанные в личном деле военнослужащего, в частности:
- жена (муж) независимо от возраста и трудоспособности;
- дети военнослужащего и его жены (мужа), в том числе усыновленные, не достигшие совершеннолетия;
- нетрудоспособные родители или усыновители военнослужащего и его жены (мужа).
Если и муж, и жена являются военнослужащими, подъемная помощь на каждого из них выплачивается по новому месту военной службы, на членов семьи — из месячного денежного обеспечения одного из них.
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