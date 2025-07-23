Подъемная помощь в ВСУ — кому выплачивают и сколько начисляют

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые переезжают на новое место службы, могут получить денежную помощь. Речь идет о так называемой подъемной выплате, которая призвана компенсировать расходы, связанные со службой, перемещениями и обеспечением жизнедеятельности семей защитников.

О том, кто может получить "подъемные" и как они начисляются, рассказало издание АрмияInform.

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Кому выплачивают подъемную помощь

Выплаты предусмотрены для военнослужащих, которые проходят службу по контракту, или по призыву лиц офицерского состава.

Полный перечень категорий защитников, которым полагается этот вид денежной помощи, прописан в приказе Министерства обороны № 45.

Мобилизованные военнослужащие не имеют возможности получить "подъемные".

Эта помощь предоставляется в случае переезда на новое место военной службы в другой населенный пункт в связи с назначением на военную должность, обучение. Или же в связи с передислокацией воинской части (подразделения воинской части), учреждения, организации в другой населенный пункт.

Право на получение подъемной помощи и суточных для военнослужащих возникает:

на дату принятия военнослужащим должности и дел — для военнослужащих, которые переехали на новое место службы из одного населенного пункта в другой в связи с назначением на должность;

на дату зачисления на обучение — для военнослужащих, которые зачислены на обучение в военные учебные заведения;

на дату прибытия к месту дислокации, объявленную приказом командира воинской части — для военнослужащих, переехавших на новое место службы в составе воинской части (подразделения) в другой населенный пункт.

Военнослужащим, которые на дату прибытия в другой населенный пункт находятся в распоряжении соответствующего командира, выплата подъемного пособия и суточных осуществляется после назначения их на должности и вступления в исполнение обязанностей по должностям по новому месту военной службы в этом населенном пункте.

Какую сумму можно получить

Подъемная помощь выплачивается в размере месячного денежного обеспечения на военнослужащего и 50 процентов месячного денежного обеспечения на каждого члена его семьи, который переехал с ним на новое место военной службы.

Также выплачиваются суточные за каждый день пребывания в пути на военнослужащего и каждого члена его семьи, который переехал вместе с ним.

Членами семьи считаются лица, указанные в личном деле военнослужащего, в частности:

жена (муж) независимо от возраста и трудоспособности;

дети военнослужащего и его жены (мужа), в том числе усыновленные, не достигшие совершеннолетия;

нетрудоспособные родители или усыновители военнослужащего и его жены (мужа).

Если и муж, и жена являются военнослужащими, подъемная помощь на каждого из них выплачивается по новому месту военной службы, на членов семьи — из месячного денежного обеспечения одного из них.

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