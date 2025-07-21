Виплати в ЗСУ — які максимальні суми військові можуть отримати у серпні

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці в Україні отримують від держави щомісячне грошове забезпечення. Розмір виплат залежить від умов служби, виконуваних завдань, посади, звання та інших чинників.

Новини.LIVE розповідають, на які максимальні виплати можуть розраховувати захисники.

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Що входить до грошового забезпечення

Це питання регулюється законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та постановою Кабінету Міністрів №704. Грошове забезпечення військових складається з двох основних частин:

Основні виплати — включає посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років.

Додаткові нарахування — за специфічні умови служби, особливі завдання, заслуги тощо.

Крім цього, військовим можуть виплачуватися одноразові грошові допомоги залежно від обставин служби.

Базова сума

Мінімальний розмір грошового забезпечення у ЗСУ становить 20 100 грн на місяць. Ця базова ставка може збільшуватися залежно від:

роду військ;

займаної посади;

рівня відповідальності;

тривалості служби;

військового звання (солдат, сержант, офіцер тощо).

Додаткові нарахування

Згідно з постановою Кабміну №168, військові можуть отримувати різні надбавки:

30 000 грн — для захисників, які виконують бойові завдання поза межами зон бойових дій;

50 000 грн — для військовослужбовців, які відповідають за управління військами;

100 000 грн — за участь у боях, знищення ворожої техніки або порятунок військового обладнання під вогнем;

70 000 грн накопичувальної доплати — за кожні 30 днів виконання завдань на лінії зіткнення або в тилу ворога.

Таким чином, військовослужбовець, який протягом місяця брав участь у боях, може отримати від 190 000 гривень (100 000 грн+70 000 грн+20 100 грн), якщо брати до уваги базову зарплату та всі можливі надбавки.

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