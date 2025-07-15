Грошове забезпечення в ЗСУ — які суми нарахують мобілізованим у липні

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці в Україні, у тому числі мобілізовані, щомісяця отримують від держави грошове забезпечення. Воно складається з базової ставки та додаткових виплат, розмір яких залежить від певних показників.

Новини.LIVE розповідають, які суми нарахують захисникам у липні.

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Яка базова ставка мобілізованого

Військовослужбовцям, призваним до армії за мобілізацією, основну частину грошового забезпечення нараховують відповідно до окладу, доплати за звання та вислугу років. Мінімальна базова ставка мобілізованого становить 20 130 гривень.

Які доплати нарахують у липні

Окремо, згідно з Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", а також Постановою Кабінету Міністрів України № 704, мобілізовані та інші військові отримують додаткові виплати за виконання бойових завдань:

100 тис. грн — тим, хто бере участь безпосередньо у бойових діях на передовій;

70 тис. грн — тим, хто перебуває на передових позиціях, за кожні 30 днів;

50 тис. грн — за виконання бойових завдань в складі органів військового управління;

30 тис. грн — тим, хто виконує спеціальні завдання.

Крім перерахованого вище, мобілізовані отримують одноразову матеріальну допомогу на розв'язання соціально-побутових питань, оздоровчі раз на рік, а також компенсації — у випадку поранення чи інвалідності.

Компенсації військовим за невикористані відпустки

Мобілізовані та інші категорії захисників також зможуть отримати грошову компенсацію за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби. Відповідний закон вже підписав президент України Володимир Зеленський.



"Метою законопроєкту є гарантування права військовослужбовців на виплату грошової компенсації за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також інших видів відпусток, у тому числі додаткової соціальної відпустки у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану", — зазначають автори цієї ініціативи.

Після набуття чинності документом невикористані за час проходження військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також інших видів відпусток, в тому числі додаткової соціальної відпустки, що не були надані військовослужбовцям в особливий період з моменту оголошення мобілізації, підлягатимуть грошовій компенсації, яка виплачуватимуть військовослужбовцям у рік звільнення зі служби.

Раніше ми писали, хто з військових може отримати матеріальну допомогу в липні.

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