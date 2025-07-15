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Главная Экономика Выплаты в ВСУ — какие суммы начислят мобилизованным в июле

Выплаты в ВСУ — какие суммы начислят мобилизованным в июле

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 09:10
Денежное обеспечение в ВСУ - какие суммы начислят мобилизованным в июле
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащие в Украине, в том числе мобилизованные, ежемесячно получают от государства денежное обеспечение. Оно состоит из базовой ставки и дополнительных выплат, размер которых зависит от определенных показателей.

Новини.LIVE рассказывают, какие суммы начислят защитникам в июле.

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Какая базовая ставка мобилизованного

Военнослужащим, призванным в армию по мобилизации, основную часть денежного обеспечения начисляют в соответствии с окладом, доплатами за звание и выслугу лет. Минимальная базовая ставка мобилизованного составляет 20 130 гривен.

Какие доплаты начислят в июле

Отдельно, согласно Закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также Постановлению Кабинета Министров Украины № 704, мобилизованные и другие военные получают дополнительные выплаты за выполнение боевых задач:

  • 100 тыс. грн — тем, кто участвует непосредственно в боевых действиях на передовой;
  • 70 тыс. грн — тем, кто находится на передовых позициях, за каждые 30 дней;
  • 50 тыс. грн — за выполнение боевых задач в составе органов военного управления;
  • 30 тыс. грн — тем, кто выполняет специальные задачи.

Кроме вышеперечисленного, мобилизованные получают единовременную материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов, оздоровительные раз в год, а также компенсации — в случае ранения или инвалидности.

Компенсации военным за неиспользованные отпуска

Мобилизованные и другие категории защитников также смогут получить денежную компенсацию за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы. Соответствующий закон уже подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Целью законопроекта является обеспечение права военнослужащих на выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодных основного и дополнительного отпусков, а также других видов отпусков, в том числе дополнительного социального отпуска в случае увольнения со службы во время действия военного положения", — отмечают авторы этой инициативы.

После вступления в силу документа, неиспользованные за время прохождения военной службы дни ежегодных основного и дополнительного отпусков, а также других видов отпусков, в том числе дополнительного социального отпуска, которые не были предоставлены военнослужащим в особый период с момента объявления мобилизации, будут подлежать денежной компенсации, которая будет выплачиваться военнослужащим в год увольнения со службы.

Ранее мы писали, кто из военных может получить материальную помощь в июле.

Также узнавайте, сколько будут получать защитники с 1 августа.

зарплаты выплаты ВСУ армия мобилизация
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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