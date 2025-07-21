Выплаты в ВСУ - какие максимальные суммы военные могут получить в августе

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащие в Украине получают от государства ежемесячное денежное обеспечение. Размер выплат зависит от условий службы, выполняемых задач, должности, звания и других факторов.

Новини.LIVE рассказывают, на какие максимальные выплаты могут рассчитывать защитники.

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Что входит в денежное обеспечение

Этот вопрос регулируется законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановлением Кабинета Министров №704. Денежное обеспечение военных состоит из двух основных частей:

Основные выплаты — включает должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет.

Дополнительные начисления — за специфические условия службы, особые задачи, заслуги и тому подобное.

Кроме этого, военным могут выплачиваться единовременные денежные пособия в зависимости от обстоятельств службы.

Базовая сумма

Минимальный размер денежного обеспечения в ВСУ составляет 20 100 грн в месяц. Эта базовая ставка может увеличиваться в зависимости от:

рода войск;

занимаемой должности;

уровня ответственности;

продолжительности службы;

воинского звания (солдат, сержант, офицер и т. п.).

Дополнительные начисления

Согласно постановлению Кабмина №168, военные могут получать различные надбавки:

30 000 грн — для защитников, которые выполняют боевые задачи вне зон боевых действий;

50 000 грн — для военнослужащих, которые отвечают за управление войсками;

100 000 грн — за участие в боях, уничтожение вражеской техники или спасение военного оборудования под огнем;

70 000 грн накопительной доплаты — за каждые 30 дней выполнения задач на линии соприкосновения или в тылу врага.

Таким образом, военнослужащий, который в течение месяца участвовал в боях, может получить от 190 000 гривен (100 000 грн+70 000 грн+20 100 грн), если брать во внимание базовую зарплату и все возможные надбавки.

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