Выплаты в ВСУ - какие максимальные суммы военные могут получить в августе

Выплаты военным — какие максимальные суммы положены в августе
Военнослужащие в Украине получают от государства ежемесячное денежное обеспечение. Размер выплат зависит от условий службы, выполняемых задач, должности, звания и других факторов.
Новини.LIVE рассказывают, на какие максимальные выплаты могут рассчитывать защитники.
Что входит в денежное обеспечение
Этот вопрос регулируется законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановлением Кабинета Министров №704. Денежное обеспечение военных состоит из двух основных частей:
- Основные выплаты — включает должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет.
- Дополнительные начисления — за специфические условия службы, особые задачи, заслуги и тому подобное.
Кроме этого, военным могут выплачиваться единовременные денежные пособия в зависимости от обстоятельств службы.
Базовая сумма
Минимальный размер денежного обеспечения в ВСУ составляет 20 100 грн в месяц. Эта базовая ставка может увеличиваться в зависимости от:
- рода войск;
- занимаемой должности;
- уровня ответственности;
- продолжительности службы;
- воинского звания (солдат, сержант, офицер и т. п.).
Дополнительные начисления
Согласно постановлению Кабмина №168, военные могут получать различные надбавки:
- 30 000 грн — для защитников, которые выполняют боевые задачи вне зон боевых действий;
- 50 000 грн — для военнослужащих, которые отвечают за управление войсками;
- 100 000 грн — за участие в боях, уничтожение вражеской техники или спасение военного оборудования под огнем;
- 70 000 грн накопительной доплаты — за каждые 30 дней выполнения задач на линии соприкосновения или в тылу врага.
Таким образом, военнослужащий, который в течение месяца участвовал в боях, может получить от 190 000 гривен (100 000 грн+70 000 грн+20 100 грн), если брать во внимание базовую зарплату и все возможные надбавки.
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