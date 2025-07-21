Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Выплаты военным — какие максимальные суммы положены в августе

Выплаты военным — какие максимальные суммы положены в августе

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 19:10
Выплаты в ВСУ - какие максимальные суммы военные могут получить в августе
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащие в Украине получают от государства ежемесячное денежное обеспечение. Размер выплат зависит от условий службы, выполняемых задач, должности, звания и других факторов.

Новини.LIVE рассказывают, на какие максимальные выплаты могут рассчитывать защитники.

Реклама
Читайте также:

Что входит в денежное обеспечение

Этот вопрос регулируется законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановлением Кабинета Министров №704. Денежное обеспечение военных состоит из двух основных частей:

  • Основные выплаты — включает должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет.
  • Дополнительные начисления — за специфические условия службы, особые задачи, заслуги и тому подобное.

Кроме этого, военным могут выплачиваться единовременные денежные пособия в зависимости от обстоятельств службы.

Базовая сумма

Минимальный размер денежного обеспечения в ВСУ составляет 20 100 грн в месяц. Эта базовая ставка может увеличиваться в зависимости от:

  • рода войск;
  • занимаемой должности;
  • уровня ответственности;
  • продолжительности службы;
  • воинского звания (солдат, сержант, офицер и т. п.).

Дополнительные начисления

Согласно постановлению Кабмина №168, военные могут получать различные надбавки:

  • 30 000 грн — для защитников, которые выполняют боевые задачи вне зон боевых действий;
  • 50 000 грн — для военнослужащих, которые отвечают за управление войсками;
  • 100 000 грн — за участие в боях, уничтожение вражеской техники или спасение военного оборудования под огнем;
  • 70 000 грн накопительной доплаты — за каждые 30 дней выполнения задач на линии соприкосновения или в тылу врага.

Таким образом, военнослужащий, который в течение месяца участвовал в боях, может получить от 190 000 гривен (100 000 грн+70 000 грн+20 100 грн), если брать во внимание базовую зарплату и все возможные надбавки.

Ранее мы писали, какие суммы начислят мобилизованным в июле.

Также узнавайте, кто в ВСУ может получить материальную помощь.

выплаты ВСУ деньги военные военнослужащие
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации