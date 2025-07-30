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Главная Экономика Отпуска для военных — условия и продолжительность в 2025

Отпуска для военных — условия и продолжительность в 2025

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 12:12
Ежегодный отпуск для военных — сколько дней длится и что стоит учитывать в 2025
Военный проходит проверку багажа на вокзале. Фото: УНИАН

Во время военного положения военнослужащие могут воспользоваться частью ежегодного основного отпуска продолжительностью до 30 календарных дней. Также можно взять дополнительно до 10 дней по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам — с сохранением денежного обеспечения.

О том, сколько дней отпуска имеют военные и что следует учитывать в 2025 году, указывается в п. 18 ст. 10 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

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Ежегодный отпуск предоставляется в течение года частями, каждая из которых не превышает 15 календарных дней. При этом в подразделении одновременно могут отсутствовать не более 30% военнослужащих определенной категории.

Время, потраченное на дорогу к месту отдыха и обратно по территории Украины, не включается в продолжительность отпуска, но может составлять не более двух суток в одну сторону.

Как рассчитывается время на дорогу к месту отдыха

В соответствии с п. 8.12 разд. VIII Инструкции, утвержденной приказом Минобороны, продолжительность времени на проезд определяет штаб воинской части, учитывая расстояние, время в пути и выбранный вид транспорта, указанный в предложении военнослужащего, но не более двух суток в одну сторону.

Если отпуск планируется за границей, время на дорогу рассчитывается с учетом расстояния от места службы до государственной границы Украины в направлении выбранной страны и вида транспорта, которым воспользуется военнослужащий.

В случае, когда военнослужащий не выехал к указанному в рапорте месту отдыха или не может подтвердить постановку на учет, он обязан вернуться в воинскую часть на следующий день после завершения срока отпуска.

Ранее мы писали, что призванные во время особого периода или подписав контракт без предварительного опыта, проходят базовую подготовку в специальных учебных подразделениях.

Также мы рассказывали, что в период полномасштабной войны многие военные получили статус УБД, а их семьи, в частности жены, могут пользоваться государственными льготами и программами поддержки.

ВСУ отдых отпуск УБД военнослужащие
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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