Санаторно-курортное лечение от государства — кто имеет право на бесплатную путевку в 2025 году

Люди в бассейне санатория. Фото: УНИАН

В Украине участники боевых действий (УБД) и другие льготные категории могут бесплатно пройти санаторно-курортное лечение. Такое оздоровление предоставляется не только ветеранам, но и членам их семей и близким родственникам погибших военных.

О том, кому стоимость санаторно-курортного лечения в 2025 году покрывает государство, отмечается на портале "Дія".

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Кто может получить бесплатную путевку

По закону право на санаторно-курортное лечение имеют:

Участники боевых действий — до 21 дня раз в год. Люди с инвалидностью вследствие войны — ежегодно и без очереди. Участники войны и члены семей погибших защитников — до 21 дня один раз в два года.

Государство оплачивает не только отдых, но и дорогу в санаторий и обратно. Если человек с инвалидностью нуждается в сопровождении, бесплатная путевка без лечения предоставляется и сопровождающему лицу. Если льготник не воспользовался путевкой в течение года, ее можно перенести на следующий или получить денежную компенсацию.

Как оформить путевку

Сначала нужно стать на учет в подразделении социальной защиты населения. Далее семейный врач выдает медицинскую справку формы № 070/о о потребности в лечении.

С этим документом надо обратиться в соцзащиту по месту регистрации, а переселенцам — по месту фактического проживания. При себе следует иметь:

справку формы № 070/о;

копию паспорта и кода;

заявление на получение путевки;

копию удостоверения УБД, военного билета, документа об инвалидности или другой подтверждающий документ;

для родственников военнослужащего — подтверждение родственных связей.

После подачи документов работники соцзащиты проведут консультацию, предоставят список санаториев и оформят бесплатную путевку.

Ранее мы писали, что люди с инвалидностью в Украине пользуются рядом государственных льгот. Среди них — возможность получить больше дней для отдыха.

Также мы рассказывали, что пенсионеры также могут организовать недорогой отдых на курорте. В августе 2025 года за путевку по системе "все включено" придется заплатить всего несколько сотен долларов, что кое-где обходится даже дешевле, чем отдых на побережье Одессы.