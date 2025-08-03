Санаторно-курортное лечение от государства — кто имеет право на бесплатную путевку в 2025 году

Отдых от государства — кто может получить путевку в санаторий
В Украине участники боевых действий (УБД) и другие льготные категории могут бесплатно пройти санаторно-курортное лечение. Такое оздоровление предоставляется не только ветеранам, но и членам их семей и близким родственникам погибших военных.
О том, кому стоимость санаторно-курортного лечения в 2025 году покрывает государство, отмечается на портале "Дія".
Кто может получить бесплатную путевку
По закону право на санаторно-курортное лечение имеют:
- Участники боевых действий — до 21 дня раз в год.
- Люди с инвалидностью вследствие войны — ежегодно и без очереди.
- Участники войны и члены семей погибших защитников — до 21 дня один раз в два года.
Государство оплачивает не только отдых, но и дорогу в санаторий и обратно. Если человек с инвалидностью нуждается в сопровождении, бесплатная путевка без лечения предоставляется и сопровождающему лицу. Если льготник не воспользовался путевкой в течение года, ее можно перенести на следующий или получить денежную компенсацию.
Как оформить путевку
Сначала нужно стать на учет в подразделении социальной защиты населения. Далее семейный врач выдает медицинскую справку формы № 070/о о потребности в лечении.
С этим документом надо обратиться в соцзащиту по месту регистрации, а переселенцам — по месту фактического проживания. При себе следует иметь:
- справку формы № 070/о;
- копию паспорта и кода;
- заявление на получение путевки;
- копию удостоверения УБД, военного билета, документа об инвалидности или другой подтверждающий документ;
- для родственников военнослужащего — подтверждение родственных связей.
После подачи документов работники соцзащиты проведут консультацию, предоставят список санаториев и оформят бесплатную путевку.
Ранее мы писали, что люди с инвалидностью в Украине пользуются рядом государственных льгот. Среди них — возможность получить больше дней для отдыха.
Также мы рассказывали, что пенсионеры также могут организовать недорогой отдых на курорте. В августе 2025 года за путевку по системе "все включено" придется заплатить всего несколько сотен долларов, что кое-где обходится даже дешевле, чем отдых на побережье Одессы.
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