Работа пожилых людей — кому запрещено получать зарплату и пенсию одновременно

По данным Пенсионного фонда Украины, примерно четверть пожилых людей продолжают работать даже после выхода на пенсию. Украинцам объяснили, когда можно одновременно получать пенсию и зарплату.

О том, могут ли украинцы получать пенсию и работать в 2025 году, объяснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

Когда человек может получать пенсию и зарплату

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсия назначается и выплачивается независимо от того, работает ли человек.

После назначения пенсии пенсионер имеет право продолжать работать и получать зарплату, даже на той же должности. Единственное исключение — пенсионеры, которые получают пенсию за выслугу лет. Они могут совмещать пенсию и зарплату только в случае, если занимают должность, которая не дает права на пенсию за выслугу лет.

Каждые два года для работающих пенсионеров проводится перерасчет пенсий. Во время него учитывается:

зарплата после назначения пенсии;

страховой стаж, приобретенный после назначения пенсии.

Это позволяет корректировать размер выплат в соответствии с фактическим стажем и заработком.

Нужно ли пенсионеру сообщать ПФУ о трудоустройстве

Важно своевременно сообщать Пенсионный фонд о трудоустройстве или увольнении. Эта информация нужна для правильного начисления пенсии и во избежание ошибок.

Если сообщение не поступит в течение 10 дней, могут возникнуть проблемы — излишне начисленную сумму придется вернуть. Если добровольно этого не сделать, фонд может ежемесячно удерживать 20% пенсии, чтобы компенсировать излишек.

Итак, закон позволяет пенсионерам совмещать пенсию и работу. Главное — соблюдать правила и сообщать Пенсионный фонд о трудоустройстве или увольнении, а также учитывать особенности выплат для определенных категорий, таких как пенсия за выслугу лет.

