Пенсия в связи с потерей кормильца — что будет с выплатами в октябре

В Украине пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего, которые находились на его иждивении. Выплату можно оформить, если на момент смерти кормилец имел достаточный страховой стаж для назначения ему пенсии по инвалидности III группы.

О том, кто может получать пенсию в связи с потерей кормильца и от чего зависит ее размер, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Кто имеет право на выплаты

Право на пенсию имеют муж или жена, родители, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность, а также дети до 18 лет, включая тех, которые родились в течение 10 месяцев после смерти кормильца. Дети с инвалидностью, если она наступила до 18 лет, также могут получать выплату.

Студенты дневной формы обучения могут получать пенсию до окончания обучения, но не дольше чем до 23 лет. Для детей-сирот право сохраняется до 23 лет независимо от обучения. Важно, что детям пенсия предоставляется даже тогда, когда они фактически не находились на содержании умершего.

Во время военного положения дети в возрасте от 18 до 23 лет получают пенсию без справки из учебного заведения, а необходимые данные Пенсионный фонд получает из электронной базы образования. Усыновленные дети имеют те же права, что и родные, и не теряют их после усыновления.

Иждивенцами считаются те, кто находился на полном содержании кормильца или получал от него регулярную помощь, которая была основным источником дохода. Если человек уже получает собственную пенсию, но помощь кормильца была его основным средством существования, он может перейти на пенсию по потере кормильца.

Как определяется размер пенсии в связи с потерей кормильца

Обратиться в Пенсионный фонд нужно в течение года после смерти кормильца. Пенсия назначается со следующего дня после его смерти. Один член семьи получает 50% от пенсии кормильца, а двое и более — 100%, распределенные поровну. Минимальная пенсия составляет:

100% прожиточного минимума для одного члена семьи;

120% прожиточного минимума — для двоих;

150% прожиточного минимума — для трех и более.

Для лиц пенсионного возраста с необходимым стажем выплата назначается пожизненно.

