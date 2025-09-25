Пенсія у зв’язку з втратою годувальника — що буде з виплатами в жовтні

Людина тримає гроші в руці. Фото: Новини.LIVE

В Україні пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам родини померлого, які перебували на його утриманні. Виплату можна оформити, якщо на момент смерті годувальник мав достатній страховий стаж для призначення йому пенсії по інвалідності III групи.

Про те, хто може отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника та від чого залежить її розмір, пояснили в Пенсійному фонді України.

Хто має право на виплати

Право на пенсію мають чоловік або дружина, батьки, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність, а також діти до 18 років, включно з тими, що народилися протягом 10 місяців після смерті годувальника. Діти з інвалідністю, якщо вона настала до 18 років, також можуть отримувати виплату.

Студенти денної форми навчання можуть отримувати пенсію до закінчення навчання, але не довше ніж до 23 років. Для дітей-сиріт право зберігається до 23 років незалежно від навчання. Важливо, що дітям пенсія надається навіть тоді, коли вони фактично не перебували на утриманні померлого.

Під час воєнного стану діти віком від 18 до 23 років отримують пенсію без довідки з навчального закладу, а необхідні дані Пенсійний фонд отримує з електронної бази освіти. Усиновлені діти мають ті ж самі права, що й рідні, і не втрачають їх після усиновлення.

Утриманцями вважаються ті, хто перебував на повному утриманні годувальника або отримував від нього регулярну допомогу, що була основним джерелом доходу. Якщо людина вже отримує власну пенсію, але допомога годувальника була її основним засобом існування, вона може перейти на пенсію по втраті годувальника.

Як визначається розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника

Звернутися до Пенсійного фонду потрібно протягом року після смерті годувальника. Пенсія призначається з наступного дня після його смерті. Один член сім’ї отримує 50% від пенсії годувальника, а двоє і більше — 100%, розподілені порівну. Мінімальна пенсія становить:

100% прожиткового мінімуму для одного члена сім’ї;

120% прожиткового мінімуму — для двох;

150% прожиткового мінімуму — для трьох і більше.

Для осіб пенсійного віку з необхідним стажем виплата призначається довічно.

Раніше ми писали, що у проєкті бюджету України на 2026 рік уряд запланував підвищення мінімальної пенсії. Згідно з прогнозами, з 1 січня вона збільшиться на 234 гривні та складатиме 2 595 гривень.

Також ми розповідали, що з 1 липня 2025 року в Пенсійний фонд України почали повертати невикористані пенсії, які залишалися на рахунках Ощадбанку. Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, які протягом понад шість місяців не знімали гроші та не пройшли процедуру ідентифікації.