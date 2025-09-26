Відео
Головна Економіка Пенсія та зарплата — кому заборонено отримувати одночасно

Пенсія та зарплата — кому заборонено отримувати одночасно

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 05:45
Робота людей похилого віку — кому заборонено отримувати зарплату і пенсію одночасно
Жінка похилого віку на роботі. Фото: Freepik

За даними Пенсійного фонду України, приблизно чверть людей похилого віку продовжують працювати навіть після виходу на пенсію. Українцям пояснили, коли можна одночасно отримувати пенсію та зарплату.

Про те, чи можуть українці отримувати пенсію та працювати у 2025 році, пояснили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

Читайте також:

Коли людина може отримувати пенсію і зарплату

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пенсія призначається і виплачується незалежно від того, чи працює людина.

Після призначення пенсії пенсіонер має право продовжувати працювати й отримувати зарплату, навіть на тій же посаді. Єдиний виняток — пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років. Вони можуть суміщати пенсію і зарплату лише у разі, якщо обіймають посаду, яка не дає права на пенсію за вислугу років.

Кожні два роки для працюючих пенсіонерів проводиться перерахунок пенсій. Під час нього враховується:

  • зарплата після призначення пенсії;
  • страховий стаж, набутий після призначення пенсії. 

Це дозволяє коригувати розмір виплат відповідно до фактичного стажу та заробітку.

Чи потрібно пенсіонеру повідомляти ПФУ про працевлаштування

Важливо своєчасно повідомляти Пенсійний фонд про працевлаштування або звільнення. Ця інформація потрібна для правильного нарахування пенсії та уникнення помилок. 

Якщо повідомлення не надійде протягом 10 днів, можуть виникнути проблеми — надлишково нараховану суму доведеться повернути. Якщо добровільно цього не зробити, фонд може щомісяця утримувати 20% пенсії, щоб компенсувати надлишок.

Отже, закон дозволяє пенсіонерам суміщати пенсію та роботу. Головне — дотримуватися правил та повідомляти Пенсійний фонд про працевлаштування або звільнення, а також враховувати особливості виплат для певних категорій, таких як пенсія за вислугу років.

Раніше ми писали, що виплата пенсій через поштові відділення проводиться щомісяця, як правило, до 25 числа. Проте іноді трапляються випадки, коли одержувач з певних причин не встигає забрати належні йому кошти у визначений термін.

Також ми розповідали, що в Україні пенсія у разі втрати годувальника надається непрацездатним членам сім’ї померлого, які перебували на його утриманні. Призначення такої допомоги можливе за умови, що на момент смерті годувальник мав достатній страховий стаж, необхідний для отримання пенсії по інвалідності III групи.

пенсії робота пенсіонери Пенсійний Фонд працевлаштування
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
