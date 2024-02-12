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ТОП-5 расширений Google Chrome, которые следует установить в 2024 году

12 февраля 2024 20:40
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Google Chrome: самые полезные расширения для браузера, которые следует установить каждому
Chrome имеет тысячи расширений. Фото: howstuffworks.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

В Google Chrome имеет множество бесплатных расширений, которые могут делать почти все. Вот список универсальных приложений, которые должны быть у каждого пользователя этого браузера.

Об этом написал Android Authority.

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Ghostery

Один из лучших блокировщиков рекламы. Он блокирует рекламу, трекеры и другие нарушающие конфиденциальность элементы из сторонних доменов на вебсайтах, а также предоставляет информацию о них, чтобы было видно, какие именно данные о вас собираются.

Bitwarden

Лучший менеджер паролей. В отличие от некоторых топовых конкурентов, Bitwarden ни одного раза не был взломан и имеет множество расширенных функциональных возможностей. Бесплатный уровень LastPass можно использовать на неограниченном количестве устройств для аккаунта.

OneTab

Расширение позволяет свести все открытые вкладки в список одним кликом. Затем вы можете восстановить все их сразу или по очереди, когда они вам понадобятся. Это не только уменьшает беспорядок в браузере, но и освобождает огромное количество памяти на вашем ноутбуке или ПК. Конфиденциальность списка вкладок также гарантируется, хотя по желанию предоставить доступ можно.

Pocket

Простой и удобный способ фиксировать статьи, видео или другой контент, который вы находите в Интернете. Pocket сохранит источник, чтобы вы могли получить доступ к нему с любого устройства, когда у вас будет больше времени. Можно легко помечать, упорядочивать и искать свой контент, а Pocket может помочь вам найти новые истории, которые могут вас заинтересовать, на основе того, что вы уже сохранили.

Dark Reader

Не все сайты имеют темный режим, Dark Reader это исправляет. Расширение превращает яркие веб-страницы в темные темы, предоставляя читателю удобную и визуально приятную альтернативу при просмотре. Оно также позволяет пользователям настраивать яркость, контрастность, оттенки серого и другие параметры в соответствии со своими предпочтениями.

Ранее мы писали, что делать, когда российские захватчики блокируют Google сервисы на временно оккупированных территориях. Также сообщалось, что экс-гендиректор Google создает для Украины уникальные дроны-камикадзе с ИИ.

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