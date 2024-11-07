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Лидеры среди браузеров в 2024 году — что выбирают украинцы

7 ноября 2024 10:16
Владимир Мололкин - редактор
Самые популярные браузеры в Украине и мире в 2024 году — рейтинг
Логотип браузера Google Chrome. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Доступ к веб-сайтам и веб-страницам предоставляет специальное программное обеспечение под названием браузер. Он позволяет отображать контент на страницах, а также поддерживает различные мультимедийные элементы, включая изображения, видео и т.д.

О самых популярных браузерах в Украине и мире рассказало издание Marketer.

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Самые популярные браузеры в Украине в 2024 году

Существует несколько известных сервисов, отслеживающих рейтинги браузеров по их доле рынка и пользователям.

Одним из самых известных сервисов, показывающих данные о доле рынка в браузерах в режиме реального времени, является StatCounter. Он сравнивает браузеры и предоставляет статистику по разным странам и платформам.

Согласно данным сервиса StatCounter, самыми популярными браузерами в Украине являются:

  • Google Chrome — 58,9%;
  • Microsoft Edge — 16,59%;
  • Safari — 9,96%;
  • Opera — 6,19%;
  • Яндекс Browser — 3,74%.
Самые популярные браузеры в Украине в 2024 году
Самые популярные браузеры в Украине в 2024 году. Фото: скриншот

До запрета Yandex Browser имел значительную часть пользователей в Украине. Некоторые пользователи продолжают использовать его даже после введения санкций. Большинство используют встроенный в браузер VPN, чтобы обойти ограничения в доступе к некоторым сервисам.

Самые популярные браузеры в мире в 2024 году

Согласно данным StatCounter самые популярные браузеры в мире таковы:

  • Google Chrome — 66,67%;
  • Safari — 18,1%;
  • Microsoft Edge — 5,24%;
  • Firefox — 2,65%;
  • Samsung Internet — 2,23%.
Самые популярные браузеры в мире в 2024 году
Самые популярные браузеры в мире в 2024 году. Фото: скриншот

Google Chrome является лидером на рынке, поэтому другие браузеры пытаются найти свои уникальные ниши и развиваться по направлениям, совершенствуя конфиденциальность, повышая производительность, расширяя функциональность и включая инновационные технологии.

Напомним, корпорация Microsoft использует призы для привлечения пользователей в свой веб-браузер Edge. Компания предоставляет случайному победителю миллион долларов.

Также мы писали, что Google Chrome имеет множество бесплатных расширений, которые могут выполнять практически все функции. Некоторые приложения необходимы для каждого пользователя этого браузера.

 

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Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

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