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Google определил лучшие игры и приложения 2024 года — список

19 ноября 2024 19:27
Владимир Мололкин - редактор
Лучшие игры и приложения на Android в 2024 году — рейтинг от Google Play
Логотип Android. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Компания Google обнародовала список лучших приложений для Android за 2024 год. Награды получили множество замечательных программ, игр и книг, которые сделали экосистему операционной системы столь оживленной.

Об этом говорится в блоге Google.

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Какие игры и приложения стали лучшими в 2024 году

В список лучших игр и приложений для Android вошли:

  • лучшая платформа для планирования событий — Partiful;
  • лучшая игра года — AFK Journey;
  • лучшее приложение для нескольких устройств — Max;
  • лучшая игра для нескольких устройств — Clash of Clans.

Какие приложения стали лучшими в 2024 году

В список лучших приложений вошли:

  • лучшее для развлечения — Mila от Камиллы Лоренцен;
  • лучшее для личностного развития — UpStudy;
  • лучшая повседневная информация — MacroFactor;
  • лучший Hidden Gem — Timeleft;
  • лучше всего для часов — Baby Daybook;
  • лучшее для больших экранов — Infinite Painter;
  • лучшее для Google TV — Peacock TV;
  • лучше всего для автомобилей — PBS Kids.

Какие игры стали лучшими в 2024 году

В список лучших игр вошли:

  • лучшая многопользовательская игра — Squad Busters;
  • лучший выбор и игра — Eggy Party;
  • лучшая инди-игра — Yes, Your Grace;
  • лучшая история — Solo Leveling: Arise;
  • лучшее текущее — Honkai: Star Rail;
  • лучшее для семей — Tab Time World;
  • лучше всего в Play Pass — Kingdom Rush 5: Alliance;
  • лучше всего для игр Google Play на ПК — Cookie Run: Tower of Adventures.

Какие электронные и аудиокниги стали лучшими в 2024 году

В список лучших электронных и аудиокниг вошли:

  • любимое фэнтези — "Всадник дракона" Тарана Матару (электронная книга, аудиокнига);
  • любимый триллер — "Все цвета тьмы" Криса Витакера (электронная книга, аудиокнига);
  • любимый роман — "Дом пламени и тени" Сары Дж. Маас (электронная книга, аудиокнига);
  • любимая художественная литература — "Все четыре" Миранда Джули (электронная книга, аудиокнига);
  • любимые мемуары — "Нож" Салмана Рушди (электронная книга, аудиокнига);
  • любимый хоррор — "Глаза — лучшая часть" Моники Ким (электронная книга, аудиокнига);
  • любимый графический роман — "Домосед" Тео Периша (электронная книга | аудиокнига);
  • любимая уютная манга — "Завтрак с моим двухвостым котом" Ай Шимидзу (электронная книга);
  • любимая бизнес-книга — "Команда: как делать дела вместе с другими" Дэвида Аллена и Эдварда Ламонта (электронная книга, аудиокнига);
  • любимое личное развитие — "Суперкоммуникаторы" Чарльза Дагигга (электронная книга, аудиокнига);
  • любимая историческая фантастика — "Джеймс" Персиваля Эверетта (электронная книга, аудиокнига).

Google благодарит всех разработчиков, которые присоединились в этом году к поддержке Google Play.

Напомним, особое программное обеспечение, которое называется браузером, позволяет посещать веб-сайты и веб-страницы. Он позволяет отображать контент на страницах и поддерживать различные мультимедийные элементы, такие как изображения и видео. Составлен рейтинг самых популярных браузеров в 2024 году.

Также мы писали, что недавно Google официально объявил о раннем выходе Android 16. Несмотря на то, что новые версии Android появляются обычно в третьем или четвертом квартале, будущая операционная система должна быть запущена с апреля по июнь 2025 года.

рейтинг Google Android приложение смартфон видеоигры

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