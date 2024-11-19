Лучшие игры и приложения на Android в 2024 году — рейтинг от Google Play

Google определил лучшие игры и приложения 2024 года — список
Компания Google обнародовала список лучших приложений для Android за 2024 год. Награды получили множество замечательных программ, игр и книг, которые сделали экосистему операционной системы столь оживленной.
Об этом говорится в блоге Google.
Какие игры и приложения стали лучшими в 2024 году
В список лучших игр и приложений для Android вошли:
- лучшая платформа для планирования событий — Partiful;
- лучшая игра года — AFK Journey;
- лучшее приложение для нескольких устройств — Max;
- лучшая игра для нескольких устройств — Clash of Clans.
Какие приложения стали лучшими в 2024 году
В список лучших приложений вошли:
- лучшее для развлечения — Mila от Камиллы Лоренцен;
- лучшее для личностного развития — UpStudy;
- лучшая повседневная информация — MacroFactor;
- лучший Hidden Gem — Timeleft;
- лучше всего для часов — Baby Daybook;
- лучшее для больших экранов — Infinite Painter;
- лучшее для Google TV — Peacock TV;
- лучше всего для автомобилей — PBS Kids.
Какие игры стали лучшими в 2024 году
В список лучших игр вошли:
- лучшая многопользовательская игра — Squad Busters;
- лучший выбор и игра — Eggy Party;
- лучшая инди-игра — Yes, Your Grace;
- лучшая история — Solo Leveling: Arise;
- лучшее текущее — Honkai: Star Rail;
- лучшее для семей — Tab Time World;
- лучше всего в Play Pass — Kingdom Rush 5: Alliance;
- лучше всего для игр Google Play на ПК — Cookie Run: Tower of Adventures.
Какие электронные и аудиокниги стали лучшими в 2024 году
В список лучших электронных и аудиокниг вошли:
- любимое фэнтези — "Всадник дракона" Тарана Матару (электронная книга, аудиокнига);
- любимый триллер — "Все цвета тьмы" Криса Витакера (электронная книга, аудиокнига);
- любимый роман — "Дом пламени и тени" Сары Дж. Маас (электронная книга, аудиокнига);
- любимая художественная литература — "Все четыре" Миранда Джули (электронная книга, аудиокнига);
- любимые мемуары — "Нож" Салмана Рушди (электронная книга, аудиокнига);
- любимый хоррор — "Глаза — лучшая часть" Моники Ким (электронная книга, аудиокнига);
- любимый графический роман — "Домосед" Тео Периша (электронная книга | аудиокнига);
- любимая уютная манга — "Завтрак с моим двухвостым котом" Ай Шимидзу (электронная книга);
- любимая бизнес-книга — "Команда: как делать дела вместе с другими" Дэвида Аллена и Эдварда Ламонта (электронная книга, аудиокнига);
- любимое личное развитие — "Суперкоммуникаторы" Чарльза Дагигга (электронная книга, аудиокнига);
- любимая историческая фантастика — "Джеймс" Персиваля Эверетта (электронная книга, аудиокнига).
Google благодарит всех разработчиков, которые присоединились в этом году к поддержке Google Play.
Напомним, особое программное обеспечение, которое называется браузером, позволяет посещать веб-сайты и веб-страницы. Он позволяет отображать контент на страницах и поддерживать различные мультимедийные элементы, такие как изображения и видео. Составлен рейтинг самых популярных браузеров в 2024 году.
Также мы писали, что недавно Google официально объявил о раннем выходе Android 16. Несмотря на то, что новые версии Android появляются обычно в третьем или четвертом квартале, будущая операционная система должна быть запущена с апреля по июнь 2025 года.
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