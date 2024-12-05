Самый защищенный смартфон в мире в 2024 году — какие цены и характеристики Doogee S100 Pro

Защищенный смартфон под водой. Фото: Doogee

Казалось бы, эра защищенных кирпичиков, называемых смартфоном, уже давно прошла, однако это не так. Производители до сих пор выпускают на рынок новые модели устройств, находящих своих покупателей. Некоторые модели таких телефонов способны выдержать даже самые строгие условия.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой смартфон самый защищенный в мире и сколько он стоит.

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Что такое защищенный смартфон

Такие устройства отличаются от обычных своей повышенной стойкостью к разным воздействиям. Они разработаны специально для строгих условий эксплуатации, включая:

экстремальные температуры;

высокий уровень влаги;

пыль;

удары;

падение.

Они отличаются ключевой характеристикой — соответствием стандартам защиты. Телефоны, защищенные по стандарту IP69, имеют защиту от пыли и длительного погружения в воду. Также можно встретить и военный стандарт, например MIL-STD-810, который выдержит большинство механических нагрузок и вибраций.

Кому нужно покупать защищенные смартфоны

Приобрести подобное устройство может любой из определенных категорий лиц:

строители и работники тяжелой промышленности;

военные и правоохранители;

туристы и экстремалы;

работники сельского хозяйства;

люди, работающие в условиях повышенной влажности;

пожарные и спасатели;

путешественники;

спортсмены;

технические специалисты.

Обычно они выбирают эти смартфоны из-за условий, в которых им приходится работать и вести свою деятельность. Они могут выдержать экстремальные условия и обеспечить большинство базовых функций, требуемых от мобильного устройства.

Какой смартфон является напряженным в мире

Doogee S100 Pro можно назвать самым защищенным смартфоном 2024 года, обладающим неплохими характеристиками и высокой устойчивостью к любым условиям.

Цены и характеристики смартфона Doogee S100 Pro. Фото: ek.ua

Он оснащен процессором MediaTek Helio G99, обеспечивающим высокую производительность и позволяющим без проблем выполнять большинство ежедневных задач. Работает процессор в паре с 12 Гб оперативной памяти, а для хранения всех данных пользователю доступно 256 Гб встроенной памяти. Также поддерживаются карты памяти microSD до 2 Тб.

Дисплей устройства имеет диагональ 6,7 дюйма с разрешением 1080х2388 точек. Особым преимуществом смартфона является батарея на 22000 мАч, которая точно обеспечит длительное время автономной работы. Также устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Что касается защиты, смартфон соответствует стандартам IP68/IP69K от воды и пыли, а также военному MIL-STD-810H, что обеспечивает устойчивость к ударам и падениям.

Основная камера устройства на 50 Мп, то есть такой телефон способен делать высококачественные фотографии и видео, что для подобного класса редкость.

В Украине Doogee S100 Pro стоит от 11 281 грн.

Напомним, скоро на рынке начнут появляться флагманские смартфоны, емкость батареи которых будет достигать 8000 мАч. Первым таким устройством может стать Realme GT8 Pro.

Также мы писали, что производитель смартфонов Doogee представил новую модель V Max Pro. Уникальной характеристикой устройства является емкий аккумулятор на 22000 мАч, который может обеспечить до нескольких месяцев работы.