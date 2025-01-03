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Сканер в кармане — как оцифровать документы на iOS и Android

3 января 2025 09:06
Владимир Мололкин - редактор
Как создать цифровые документы на смартфоне — инструкция для Android и iPhone
Женщина снимает журнал на камеру смартфона. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

В современном мире даже документы постепенно отходят от бумажных форматов и переходят в цифровое пространство. Благодаря возможностям современных смартфонов на базе Android и iOS создание цифровых копий документов стало гораздо проще.

О том, как это сделать, рассказало ТСН.

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Как создать цифровые документы на Android

Смартфоны с операционной системой Android имеют встроенные функции для сканирования документов. Чтобы создать цифровую копию, выполните следующие действия:

  • Запустите приложение камеры на устройстве.
  • Переключайте режимы, пока не найдете опцию "Документы".
  • Наведите камеру на документ. Телефон автоматически выровняет изображение, убрав лишние поля.
  • Нажмите кнопку сканирования.

Для подписания документов на Android требуется:

  • После сканирования открыть файл в Галерее.
  • Выбрать функцию "Редактировать" для сканированного изображения.
  • Найти опцию "Текст" и нарисуйте свою подпись в нужном месте.
  • Нажать "Сохранить", чтобы сохранить изменения.

Как создать цифровые документы на iPhone

iPhone также поддерживает функцию сканирования документов. Для этого нужно:

  • Открыть приложение "Заметки".
  • Создать новую заметку и щелкните значок скрепки.
  • Выбрать опцию "Просканировать документы".
  • Настроить рамки для документа, если это необходимо.
  • Сохранить сканированный файл.

Чтобы сохранить документ отдельно, нажмите "Поделиться" в заметке и выберите "Сохранить в файле".

Процесс подписания документов на iPhone включает следующие шаги:

  • Откройте нужный файл в приложении "Файлы".
  • Щелкните значок редактирования (карандаш) в нижней части экрана.
  • Вставьте подпись в нужном месте.
  • Сохраните изменения, нажав "Готово".

Таким образом можно легко подписать документы и сразу отправить их.

Напомним, вопрос сохранения безопасности своих личных данных всегда остается актуальным. Большинство считает, что для этого идеально подойдут кнопочные телефоны, не имеющие многих инструментов для отслеживания действий пользователя.

Также мы писали, что некоторые сообщения на смартфоне могут представлять угрозу частным данным пользователей. Мошенники могут использовать их, чтобы украсть деньги.

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