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Скрытые функции Android — какие 5 настроек стоит попробовать

26 января 2025 09:56
Владимир Мололкин - редактор
5 скрытых функций Android, о которых вы могли не знать — как включить
Смартфон с операционной системой Android. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Операционная система Android ценится среди пользователей за свою гибкость и возможность настроек, которые обеспечиваются кастомными прошивками, модификациями и оболочками. В то же время iOS, хоть и является более закрытой, постепенно движется в направлении большей свободы для пользователей.

О том, как сделать Android-смартфоны еще удобнее, рассказывает iTechua.

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Для этих целей необязательно использовать стороннее программное обеспечение. Большинство устройств на Android имеют скрытые функции, доступные через меню разработчиков.

Как включить меню разработчиков

Чтобы разблокировать доступ к меню разработчиков, необходимо выполнить следующие шаги:

  • откройте настройки смартфона и перейдите в раздел "О телефоне";
  • найдите пункт "Номер сборки" и нажмите на него 7 раз подряд;
  • после этого в настройках появится новый раздел — "Для разработчиков".

В этом меню доступны разнообразные функции, которые могут быть полезными в повседневном использовании.

Использование максимальной частоты обновления экрана

Если смартфон поддерживает частоту более 60 Гц, вы можете включить эту функцию, чтобы зафиксировать частоту обновления, например, на 90 или 120 Гц. Это обеспечит более плавную работу экрана, хотя и может немного уменьшить время автономной работы.

Выбор Bluetooth-кодека

Для улучшения качества звука можно вручную установить Hi-Res аудиокодек, если ваши устройства его поддерживают. Эта функция особенно полезна для аудиофилов.

Показ прикосновений

Эта опция позволяет отображать точки прикосновения на экране. Она пригодится для диагностики сенсора или демонстрации работы приложений.

Настройка анимаций

Скорость анимаций можно изменить, чтобы сделать интерфейс смартфона более чувствительным. Уменьшив значение с 1х до 0,5х, вы ускорите работу устройства, а увеличение значения позволит сделать анимации более плавными.

Минимальная ширина (DPI)

Этот параметр позволяет изменять масштаб интерфейса. Например, уменьшение размера элементов позволит вместить больше информации на экране.

Меню разработчиков открывает дополнительные возможности для оптимизации работы вашего Android-устройства, которые доступны без необходимости установки стороннего программного обеспечения или внесения глубоких изменений в систему.

Напомним, даже современные модели смартфонов могут начать тормозить и зависать со временем. Иногда доходит до того, что устройство не реагирует на нажатия, поэтому стоит знать, как принудительно перезагрузить его.

Также мы писали, что документы постепенно переходят в цифровой формат. Наши смартфоны позволяют просканировать их без необходимости пользоваться сканером.

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