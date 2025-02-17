Google ограничит пользователям Android доступ к видеозвонкам — в чем причина

Смартфон с операционной системой Android. Фото: Unsplash

Google работает над новой функцией безопасности для Android, которая блокирует изменение определенных настроек во время телефонных звонков. Эти настройки включают разрешения на установку приложений (сайдлоадинг) и предоставление доступа к функциям доступности. Мошенники часто просят пользователей менять эти настройки во время звонков, поэтому Android планирует их заблокировать.

Об этом пишет Android Authority.

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Для борьбы с мошенниками Google работает над новой функцией безопасности для Android 16, которая будет блокировать возможность изменять определенные чувствительные настройки во время телефонных звонков. Это должно усложнить мошенникам выполнение своих схем и заставить людей дважды подумать, прежде чем устанавливать или активировать вредоносное программное обеспечение.

Когда мошенник звонит потенциальной жертве, он пытается найти способ заставить ее отправить деньги или личные данные. Это часто включает в себя введение в заблуждение для установки вредоносных приложений и предоставления им доступа к чувствительным функциям, таким как доступность. Поскольку средний пользователь, вероятно, не знает, как осуществлять сайдлоадинг приложений на Android, мошенник остается на линии, чтобы провести его через этот процесс.

Защитная функция Android 16 вступит в игру, когда во время звонка будет обнаружена попытка изменить настройки. Это будет блокировать предоставление разрешения на сайдлоадинг, как выяснилось в ходе исследования Android 16 Beta 2.

Настройка для сайдлоадинга, которая позволяет приложениям устанавливать другие приложения, по умолчанию отключена из соображений безопасности, поскольку многие вредоносные программы распространяются вне официальных магазинов приложений. Оно может быть включено вручную в настройках в разделе "Приложения" — "Специальный доступ" — "Установка неизвестных приложений".

Хотя эта функция блокирует сайдлоадинг во время звонков, мошенники могут инструктировать жертву прекратить звонок, осуществить сайдлоадинг приложения, а затем снова позвонить. Этот дополнительный шаг создает препятствия, которые могут заставить жертву заподозрить что-то неладное. Важно, что диалоговое окно, которое появляется при попытке включить сайдлоадинг, предупреждает о возможных мошенничествах во время звонков и советует быть осторожным, если инструкции дает незнакомец.

Что если разрешения для сайдлоадинга уже включены, или еще хуже, если вредоносное приложение находится в Google Play Store? Android 16 также будет блокировать предоставление доступа к некоторым чувствительным функциям, таким как доступность, во время активного телефонного звонка. Доступ к функциям доступности позволяет приложениям читать экран и выполнять действия от вашего имени — мощное сочетание, которое может дать вредоносному ПО полный контроль над устройством. Этот дополнительный уровень защиты должен снизить количество успешных телефонных мошенничеств.

Новые функции безопасности уже доступны в Android 16 Beta 2 и, вероятно, будут оставаться в публичной версии Android 16, которая выйдет позже в этом году. Они дополняют функцию Enhanced Confirmation Mode, введенную в Android 15, которая затрудняет доступ к чувствительным разрешениям для приложений, используемых при сайдлоадинге.

Напомним, можно значительно улучшить производительность Android-смартфонов без загрузки дополнительных программ. В операционной системе есть некоторые скрытые параметры, которые можно активировать в системных настройках.

Также мы писали, что операционную систему Android ценят за ее гибкость, однако даже она имеет определенные ограничения. Например, в некоторых приложениях есть ограничения на возможность делать скриншоты. Зная некоторые методы, можно обойти эти ограничения.