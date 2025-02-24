Google сэкономил на материалах Pixel 9a — что показала новая утечка

Смартфон Google Pixel 9a. Фото: Google

После недавних утечек, включая короткий видеообзор, стало понятно, какой именно вид будет иметь будущий Pixel 9a. Главный недостаток — внешний вид новинки ощутимо дешевле, чем у предыдущих моделей линейки.

Об этом пишет 9to5Google.

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Пока неизвестно, когда именно Google официально представит Pixel 9a, однако, согласно распространенным слухам, компания снова планирует повторить проверенную формулу — взять основные характеристики флагманов текущего поколения и предложить их по сниженной цене. Предполагается, что смартфон оснастят процессором Tensor G4, оперативной памятью до 8 ГБ, дисплеем OLED со 120 Гц, а также основными программными функциями, которые делают "пиксели" такими популярными.

Чтобы уложиться в более доступную цену, производитель обычно экономит на отдельных компонентах. Сейчас, похоже, что именно корпус или рамка будут изготовлены из менее дорогих материалов. Ранее в сети появилось короткое видео с Pixel 9a, которое уже удалили, однако оно до сих пор доступно в заметке Шейна Крейга. На видео видно, что бюджетная реализация воплощена фактически во всей конструкции телефона.

Внешний вид задней крышки Google Pixel 9a. Фото: скриншот

Хотя экран Pixel 9a на видео рассмотреть сложно, задняя панель темной версии Obsidian, по визуальному впечатлению, заметно дешевле по сравнению с Pixel 7a или 8a. В предыдущих моделях серии тоже были упрощения, но они не так бросались в глаза. По словам автора оригинального поста, несмотря на дешевый вид, пластиковая панель "напоминает Nokia Lumia" и приятна на ощупь.

Вероятно, основные отличия связаны с модулем камеры и использованием пластиковых элементов, которые выглядят иначе, чем на предыдущих смартфонах "A-серии" Pixel. Камера будто встроена в пластиковое кольцо, а матовое покрытие поверхности больше напоминает актуальное поколение устройств Google.

Напомним, iPhone до сих пор получат функции, которые до этого были доступны только на Android. Несмотря на это, некоторые возможности операционной системы от Google остаются эксклюзивными.

Также мы писали, что Google внедряет новую функцию безопасности для Android, которая будет блокировать изменение определенных настроек во время телефонных звонков. Это сделано для противодействия мошенникам, которые просят менять системные настройки.