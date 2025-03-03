Энергия Солнца на MWC 2025 — Infinix представила технологию зарядки смартфонов от света

Infinix на MWC 2025 представила смартфон с солнечной зарядкой
На выставке MWC 2025 компания Infinix продемонстрировала свои передовые разработки в сфере мобильных устройств. Одной из главных новинок стала технология SolarEnergy-Reserving для зарядки смартфона от солнечной энергии.
Об этом пишет fonearena.
Как устроена технология солнечной зарядки в смартфоне Infinix
Эта инновация объединяет высокоэффективную перовскитную фотоэлектрическую систему с ИИ-алгоритмами, благодаря которым смартфон и фирменный чехол могут поглощать солнечный свет даже при слабом освещении и накапливать до 2 Вт энергии. Собранная энергия передается устройству через аккуратно интегрированные контактные точки и обеспечивает дополнительный запас питания.
Для лучшего поглощения энергии в различных условиях, как на улице, так и в помещении, Infinix применила технологию "Sunflower" Wireless Charging. Она автоматически регулирует параметры зарядки в радиусе до трех метров от источника света, оптимизируя поток энергии в зависимости от расположения и освещения.
Основные характеристики SolarEnergy-Reserving Technology таковы:
- повышает автономность смартфонов, обеспечивая дополнительную энергию;
- становится резервным решением при отсутствии доступа к электросети;
- имеет потенциал для дальнейшего увеличения эффективности и выходной мощности;
- использует аккумуляторную технологию SolidCore с высокой устойчивостью к нагреванию;
- может быть применена не только в смартфонах.
По словам компании, это решение планируют внедрить в следующие модели смартфонов. SolarEnergy-Reserving Technology ожидается в линейке NOTE 50, официальная премьера которой состоится в конце марта 2025 года. Эти устройства будут иметь усиленные возможности зарядки, дополнительные ИИ-функции и премиальный металлический дизайн.
Напомним, недавние утечки Google Pixel 9a показали, какой дизайн получит новинка компании. Бюджетный смартфон имеет ощутимо более дешевый вид, чем в моделях предыдущей линейки.
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