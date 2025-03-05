На MWC 2025 презентовали PetPhone — первый в мире "смартфон" для домашних любимцев

Игрушечный кот с PetPhone на ошейнике. Фото: Gizmochina

На MWC 2025 в Барселоне представили PetPhone от uCloudlink — первый в мире "смартфон" для кошек и собак. С его помощью домашние любимцы смогут самостоятельно звонить хозяину с помощью определенных жестов и голосовых команд.

Об этом говорится на сайте uCloudlink.

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Как работает PetPhone

PetPhone крепится на шею кошки или собаки и работает на основе ИИ. Устройство позволяет питомцам самостоятельно звонить хозяину, а хозяину — контролировать состояние здоровья и уровень активности домашнего животного на расстоянии.

Первый "смартфон" PetPhone для домашних любимцев. Фото: Android Authority

Для отслеживания местоположения PetPhone использует сразу несколько технологий — GPS, Wi-Fi и Bluetooth, что обеспечивает точность даже в условиях, где одна из систем может дать сбой. Это делает устройство особенно полезным для владельцев, которые беспокоятся о безопасности своих четвероногих друзей.

"PetPhone — первый в мире смартфон для домашних животных, обеспечивающий настоящее двустороннее взаимодействие между домашними животными и их семьями. Это новаторское устройство переопределяет связь между домашними животными и их владельцами", — говорится в сообщении uCloudlink.

Других подробностей об устройстве пока нет. Также неизвестно, планируется ли коммерческий запуск PetPhone.

Напомним, на MWC 2025 компания Samsung Display показала концепт трехскладного смартфона Asymmetric Flip. Производитель продемонстрировал конструкцию, похожую на Galaxy Z Flip, но с двумя линиями сгиба.

Также мы писали, что компания Nothing после презентации на MWC 2025 официально представила среднебюджетные смартфоны Phone (3a) и Phone (3a) Pro. Они сохранили фирменную световую панель Glyph, а также получили новую кнопку Essential Key.