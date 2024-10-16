Подруга Натальи Могилевской рассказала о ее муже и дочерях - подробности

Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица Наталья Могилевская держит подальше от надоедливых публики своих приемных дочерей и мужа. Однако близкая подруга артистки, писательница Лада Лузина, все же поделилась интересными подробностями из ее жизни.

Об этом она рассказала в интервью Oboz.ua.

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Могилевская часто делится кадрами со своими дочерьми в соцсетях, правда, полностью не показывает их лица. Но, как утверждает Лузина, обе девушки похожи на свою звездную маму, как родные.

"Я знаю, что Наталья не показывает детей, но надеюсь, она меня не убьет, если скажу одну вещь. Очень странно, но девочки настолько похожи на Наталью, что если бы она решила выдать в публичное пространство историю, что это ее родные дети, все поверили бы. И я очень уважаю ее позицию, что у дочерей — своя история, и они имеют право сами ее рассказать, когда вырастут. Или никогда не рассказывать, если так решат", — поделилась писательница.

Наталья Могилевская с дочерьми. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В целом материнство оказало большое влияние на Наталью и изменило ее.

"Мне кажется, что Наталья Могилевская — тот редкий человек, который на пересечении военных перекрестков нашел себя — в личной жизни так точно. Понятно, что дети — это непросто, огромная ответственность. Еще и сейчас, в период максимального дисбаланса. Заданий очень много, но она решает их с удовольствием и интересом — это видно. Еще она стала намного спокойнее, нашла свою точку равновесия", — рассказала подруга артистки.

Также Лузина раскрыла неожиданную историю знакомства Могилевской с ее мужем. Но добавила, что намерение супругов сразу удочерить девушек стало для всех удивительной новостью.

"Познакомились не в Киеве, а в таком месте, где не во время военных действий вряд ли бы пересеклись. Для меня это удивительная история (как Наталья стала мамой - Ред.). Раз — и родился умысел, хотя раньше такая тема не поднималась. А появились эти девочки, и возникло молниеносное решение", — сказала Лузина.

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