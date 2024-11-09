Даша Кацуріна та Володимир Дантес ніжно поцілувалися на тлі Карпат — відео

Кацуріна замилувала поцілунками з Дантесом на тлі Карпат
Бізнесвумен Даша Кацуріна показала ідилію в стосунках зі співаком Володимиром Дантесом. Пара разом побувала на відпочинку в Карпатах.
Романтичним відео Кацуріна поділилася в Instagram.
Дантес та Кацуріна показали поцілунки у Карпатах
У своєму блозі кохана артиста показала милі кадри, де вони разом позували на тлі гірського краєвиду.
Пара насолоджувалася одне одним на терасі, споглядаючи на красу Карпат. У кадрі Дантес та Кацуріна мило спілкувалися та ніжно цілували одне одного.
Як музичний супровід Даша додала нову пісню співака "Руда вода".
Шанувальники засипали закоханих компліментами у коментарях та зазначили, що Даша та Володимир дуже гармонійна пара.
"Як же ви підходите одне одному".
"Дивишся на вас та розумієш, що саме так і мало бути!Доповнюєте один одного!"
"Дуже гарна і гармонійна пара. Ви наче підживлюєте один одного".
Нагадаємо, до цього Володимир Дантес показав, як зустрічає кохану з відпустки.
Також раніше Надя Дорофєєва замилувала ніжними кадрами із Мішею Кацуріним на відпочинку.
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