Даша Кацуріна та Володимир Дантес ніжно поцілувалися на тлі Карпат — відео

Даша Кацуріна та Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Бізнесвумен Даша Кацуріна показала ідилію в стосунках зі співаком Володимиром Дантесом. Пара разом побувала на відпочинку в Карпатах.

Романтичним відео Кацуріна поділилася в Instagram.

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У своєму блозі кохана артиста показала милі кадри, де вони разом позували на тлі гірського краєвиду.

Пара насолоджувалася одне одним на терасі, споглядаючи на красу Карпат. У кадрі Дантес та Кацуріна мило спілкувалися та ніжно цілували одне одного.

Як музичний супровід Даша додала нову пісню співака "Руда вода".

Шанувальники засипали закоханих компліментами у коментарях та зазначили, що Даша та Володимир дуже гармонійна пара.

"Як же ви підходите одне одному".

"Дивишся на вас та розумієш, що саме так і мало бути!Доповнюєте один одного!"

"Дуже гарна і гармонійна пара. Ви наче підживлюєте один одного".

Нагадаємо, до цього Володимир Дантес показав, як зустрічає кохану з відпустки.

Також раніше Надя Дорофєєва замилувала ніжними кадрами із Мішею Кацуріним на відпочинку.