Надя Дорофєєва показала ніжний поцілунок зі своїм чоловіком — фото

Надя Дорофєєва замилувала ніжним поцілунком з Мішею Кацуріним
Співачка Надя Дорофєєва разом зі своїм чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним влаштувала невеликий відпочинок. Пара знайшла час для себе під час туру зірки по Україні.
Кадрами із коханим виконавиця поділилася в Instagram.
Дорофєєва показала, як проводить час із Кацуріним
Днями співачка дала декілька концертів на Полтавщині. У перерві між виступами вона разом зі своїм чоловіком насолодилася коротким відпочинком у заміському готелі.
У Instastories Надя поділилася щасливими кадрами, на яких вони з Мішею активно проводили час на спортмайдачнику — грали у баскетбол та настільний теніс.
"Цей день був ідеальним", — підписала кадри Надя.
А пізніше артистка зачарувала почуттями з коханим на камеру. Дорофєєва опублікувала фото, на якою Кацурін ніжно цілує її в губи.
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