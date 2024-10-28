Надя Дорофєєва показала ніжний поцілунок зі своїм чоловіком — фото

Ресторатор Міша Кацурін та співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва разом зі своїм чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним влаштувала невеликий відпочинок. Пара знайшла час для себе під час туру зірки по Україні.



Кадрами із коханим виконавиця поділилася в Instagram.

Дорофєєва показала, як проводить час із Кацуріним

Днями співачка дала декілька концертів на Полтавщині. У перерві між виступами вона разом зі своїм чоловіком насолодилася коротким відпочинком у заміському готелі.

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У Instastories Надя поділилася щасливими кадрами, на яких вони з Мішею активно проводили час на спортмайдачнику — грали у баскетбол та настільний теніс.

Дорофєєва та Кацурін пограли в баскетбол. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Кацурін та Дорофєєва на відпочинку. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Цей день був ідеальним", — підписала кадри Надя.

А пізніше артистка зачарувала почуттями з коханим на камеру. Дорофєєва опублікувала фото, на якою Кацурін ніжно цілує її в губи.

Міша Кацурін та Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Раніше зірка "Жіночого кварталу" показався на відпочинку з дружиною в Карпатах.

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