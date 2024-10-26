Володимир Шумко з дружиною. Фото: instagram.com/shumko_wife

Актор "Жіночого кварталу" Володимир Шумко вирушив на відпочинок разом з дружиною Анною. Зіркове подружжя насолодилося вікендом у Карпатах.

Світлини з подорожі шоумен опублікував в Instagram.

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Актор та його кохана прогулялися серед мальовничих краєвидів осінніх Карпат. Подружжю повезло із погодою, адже в цей день в горах було сонячно.

Володимир та Анна зробили гарні світлини на тлі гірського пейзажу під час поїздки по канатній дорозі. У кадрі Шумко ніжно поцілував дружину, яка сиділа поруч із ним.

"Тут і зараз", — лаконічно підписало фото подружжя.

Володимир Шумко та його дружина Анна. Фото: instagram.com/vovashumko

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