Зірка "Жіночого кварталу" замилував поцілунком з коханою в горах
Актор "Жіночого кварталу" Володимир Шумко вирушив на відпочинок разом з дружиною Анною. Зіркове подружжя насолодилося вікендом у Карпатах.
Світлини з подорожі шоумен опублікував в Instagram.
Володимир Шумко замилував кадрами з дружиною
Актор та його кохана прогулялися серед мальовничих краєвидів осінніх Карпат. Подружжю повезло із погодою, адже в цей день в горах було сонячно.
Володимир та Анна зробили гарні світлини на тлі гірського пейзажу під час поїздки по канатній дорозі. У кадрі Шумко ніжно поцілував дружину, яка сиділа поруч із ним.
"Тут і зараз", — лаконічно підписало фото подружжя.
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