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Зірка "Жіночого кварталу" замилував поцілунком з коханою в горах

26 жовтня 2024 17:00
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор
Володимир Шумко замилував поцілунком з дружиною —  фото
Володимир Шумко з дружиною. Фото: instagram.com/shumko_wife
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор

Актор "Жіночого кварталу" Володимир Шумко вирушив на відпочинок разом з дружиною Анною. Зіркове подружжя насолодилося вікендом у Карпатах.

Світлини з подорожі шоумен опублікував в Instagram.

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Актор та його кохана прогулялися серед мальовничих краєвидів осінніх Карпат. Подружжю повезло із погодою, адже в цей день в горах було сонячно. 

Володимир та Анна зробили гарні світлини на тлі гірського пейзажу під час поїздки по канатній дорозі. У кадрі Шумко ніжно поцілував дружину, яка сиділа поруч із ним. 

"Тут і зараз", — лаконічно підписало фото подружжя. 

Володимир Шумко та його дружина Анна
Володимир Шумко та його дружина Анна. Фото: instagram.com/vovashumko

Раніше зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару показала, якими процедурами зберігає молодість.

Також акторка "Кварталу 95" прокоментувала чутки про вагітність.

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