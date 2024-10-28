Надя Дорофеева показала нежный поцелуй со своим мужем — фото

Ресторатор Миша Кацурин и певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева вместе со своим мужем, ресторатором Мишей Кацуриным устроила небольшой отдых. Пара нашла время для себя во время тура звезды по Украине.



Кадрамы с любимым исполнительница поделилась в Instagram.

Дорофеева показала, как проводит время с Кацуриным

На днях певица дала несколько концертов в Полтавской области. В перерыве между выступлениями она вместе со своим мужем насладилась коротким отдыхом в загородном отеле.

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В Instastories Надя поделилась счастливыми кадрами, на которых они с Мишей активно проводили время на спортплощадке — играли в баскетбол и настольный теннис.

Дорофеева и Кацурин поиграли в баскетбол. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Кацурин и Дорофеева на отдыхе. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Этот день был идеальным", — подписала кадры Надя.

А позже артистка очаровала чувствами с любимым камерой. Дорофеева опубликовала фото, на которой Кацурин нежно целует ее в губы.

Миша Кацурин и Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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