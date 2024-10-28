Надя Дорофеева показала нежный поцелуй со своим мужем — фото

Надя Дорофеева умилила нежным поцелуем с Мишей Кацуриным
Певица Надя Дорофеева вместе со своим мужем, ресторатором Мишей Кацуриным устроила небольшой отдых. Пара нашла время для себя во время тура звезды по Украине.
Кадрамы с любимым исполнительница поделилась в Instagram.
Дорофеева показала, как проводит время с Кацуриным
На днях певица дала несколько концертов в Полтавской области. В перерыве между выступлениями она вместе со своим мужем насладилась коротким отдыхом в загородном отеле.
В Instastories Надя поделилась счастливыми кадрами, на которых они с Мишей активно проводили время на спортплощадке — играли в баскетбол и настольный теннис.
"Этот день был идеальным", — подписала кадры Надя.
А позже артистка очаровала чувствами с любимым камерой. Дорофеева опубликовала фото, на которой Кацурин нежно целует ее в губы.
Ранее звезда "Женского квартала" показался на отдыхе с женой в Карпатах.
Также Маша Ефросинина рассказала, чем занимается ее муж во время службы в ВСУ.
Читайте Новини.LIVE!