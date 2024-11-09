Даша Кацурина и Владимир Дантес нежно поцеловались на фоне Карпат - видео

Кацурина умилила поцелуями с Дантесом на фоне Карпат
Бизнесвумен Даша Кацурина показала идиллию в отношениях с певцом Владимиром Дантесом. Пара вместе побывала на отдыхе в Карпатах.
Романтическим видео Кацурина поделилась в Instagram.
Дантес и Кацурина показали поцелуи в Карпатах
В своем блоге возлюбленная артиста показала милые кадры, где они вместе позировали на фоне горного пейзажа.
Пара наслаждалась друг другом на террасе, глядя на красоту Карпат. В кадре Дантес и Кацурина мило общались и нежно целовали друг друга.
В качестве музыкального сопровождения Даша добавила новую песню певца "Руда вода".
Поклонники засыпали влюбленных комплиментами в комментариях и отметили, что Даша и Владимир очень гармоничная пара.
"Как же вы подходите друг другу".
"Смотришь на вас и понимаешь, что именно так и должно быть! Дополняете друг друга!"
"Очень хорошая и гармоничная пара. Вы как будто подпитываете друг друга".
Напомним, до этого Владимир Дантес показал, как встречает возлюбленную из отпуска.
Также раньше Надя Дорофеева восхищалась нежными кадрами с Мишей Кацуриным на отдыхе.
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