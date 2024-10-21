Дантес розповів, як любить проводити час із родиною

Український співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Відомий український співак Володимир Дантес поділився із шанувальниками традиціями у його родині. Через деякі з них артист поринає у власні спогади про дитинство.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Дантес про спільний час із родиною

Артист поділився фото з власним улюбленцем — песиком Василем — та розповів, що його кохана Даша Кацуріна намагається організувати спільні прогулянки та вживання їжі. А також дівчина любить проводити час з родиною за читанням.

Співак Володимир Дантес із песиком Василем. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Сам же співак кожен ранок неділі збирає всю родину на перегляд мультфільмів. Дантес зізнається, що така приємна традиція викликає в нього ностальгію за дитячими роками.

"Я з дитинства памʼятаю цей чудовий момент, коли біг дивитись качині історії чи Чіп і Дейла, або (правда це дуже давно було) ведмедиків Гаммі. Минулі рази був "Аладдін". Сьогодні "Гаррі Поттер, 1 частина". Всі в захваті! Особливо я", — поділився артист.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як артист реагує на хейт. Також ми повідомляли про те, що співак Володимир Дантес вперше розповів про проблеми зі здоров’ям.