Дантес рассказал, как любит проводить время с семьей

Украинский певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Известный украинский певец Владимир Дантес поделился с подписчиками традициями в его семье. Некоторые из них погружают артиста в собственные воспоминания о детстве.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Дантес про время с семьей

Артист поделился фото с собственным любимцем — собачкой Василием — и рассказал, что его любимая Даша Кацурина пытается организовать совместные прогулки и приемы пищи. А также девушка любит проводить время с семьей за чтением.

Певец Владимир Дантес с песиком Василием. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Сам же певец каждое воскресное утро собирает всю семью на просмотр мультфильмов. Дантес признается, что такая приятная традиция вызывает у него ностальгию за детским годам.

"Я с детства помню этот замечательный момент, когда бежал смотреть утиные истории или Чип и Дейла, или (правда это очень давно было) мишек Гамми. В прошлые разы были "Аладдин". Сегодня "Гарри Поттер, 1 часть". Все в восторге! Особенно я", — поделился артист.

Напомним, раньше мы рассказывали, как артист реагирует на хейт. Также мы сообщали, что певец Владимир Дантес впервые рассказал о проблемах со здоровьем.