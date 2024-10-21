Дантес рассказал, как любит проводить время с семьей

Совместные завтраки и утро мультиков — Дантес поделился сближающими семейными традициями
Известный украинский певец Владимир Дантес поделился с подписчиками традициями в его семье. Некоторые из них погружают артиста в собственные воспоминания о детстве.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Дантес про время с семьей
Артист поделился фото с собственным любимцем — собачкой Василием — и рассказал, что его любимая Даша Кацурина пытается организовать совместные прогулки и приемы пищи. А также девушка любит проводить время с семьей за чтением.
Сам же певец каждое воскресное утро собирает всю семью на просмотр мультфильмов. Дантес признается, что такая приятная традиция вызывает у него ностальгию за детским годам.
"Я с детства помню этот замечательный момент, когда бежал смотреть утиные истории или Чип и Дейла, или (правда это очень давно было) мишек Гамми. В прошлые разы были "Аладдин". Сегодня "Гарри Поттер, 1 часть". Все в восторге! Особенно я", — поделился артист.
Напомним, раньше мы рассказывали, как артист реагирует на хейт. Также мы сообщали, что певец Владимир Дантес впервые рассказал о проблемах со здоровьем.
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