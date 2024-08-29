Єгор Андрюшин зізнався, кому із зірок робив найкрутіший макіяж

Український блогер та візажист Єгор Андрюшин. Фото: instagram.com/egor_mua/

Український блогер та візажист Єгор Андрюшин поділився, із ким з зірок йому було найцікавіше співпрацювати. Інфлюенсер не боїться викликів.

Про це він розповів виданню "ТиКиїв".

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Андрюшин робить макіяж таким українським зіркам як Ірина Білик, Наталка Могилевська, Злата Огнєвіч. Відео з перевтіленнями артистів викликають захват у користувачів соцмереж і набирають мільйони переглядів. Візажист розповів, із ким було найцікавіше співпрацювати. Образ цього артиста неабияк сподобався українцям.

"Напевно, найнеочікуванішим був досвід роботи з Дантесом. Коли він звернувся до мене з ідеєю створення нового образу, ми вирішили піти на сміливий експеримент, відійшли від звичних канонів і створили щось абсолютно нове, неординарне", — поділився блогер.

Андрюшин додав, що не боїться викликів. Співпраця з Дантесом відкрила у ньому нові таланти.

"Робота над цим образом вимагала креативності та сміливості, але саме такі моменти дають можливість розкритися. Коли я побачив фінальний результат, був вражений — це перевершило всі наші очікування!", — зазначив візажист.

Нагадаємо, як батько Єгора Андрюшина відреагував на накладні груди. Також зірка "Кварталу" Тетяна Песик вразила макіяжем від Єгора Андрюшина.