Єгор Андрюшин зізнався, кому із зірок робив найкрутіший макіяж

Сміливий експеримент — зірковий візажист Єгор Андрюшин прокоментував макіяж для Дантеса
Український блогер та візажист Єгор Андрюшин поділився, із ким з зірок йому було найцікавіше співпрацювати. Інфлюенсер не боїться викликів.
Про це він розповів виданню "ТиКиїв".
Єгор Андрюшин про найцікавіший образ
Андрюшин робить макіяж таким українським зіркам як Ірина Білик, Наталка Могилевська, Злата Огнєвіч. Відео з перевтіленнями артистів викликають захват у користувачів соцмереж і набирають мільйони переглядів. Візажист розповів, із ким було найцікавіше співпрацювати. Образ цього артиста неабияк сподобався українцям.
"Напевно, найнеочікуванішим був досвід роботи з Дантесом. Коли він звернувся до мене з ідеєю створення нового образу, ми вирішили піти на сміливий експеримент, відійшли від звичних канонів і створили щось абсолютно нове, неординарне", — поділився блогер.
@egor_mua
Як вам перевтілення? 😍🔥 @Dantes♬ ДУРА - Dantes
Андрюшин додав, що не боїться викликів. Співпраця з Дантесом відкрила у ньому нові таланти.
"Робота над цим образом вимагала креативності та сміливості, але саме такі моменти дають можливість розкритися. Коли я побачив фінальний результат, був вражений — це перевершило всі наші очікування!", — зазначив візажист.
Нагадаємо, як батько Єгора Андрюшина відреагував на накладні груди. Також зірка "Кварталу" Тетяна Песик вразила макіяжем від Єгора Андрюшина.
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