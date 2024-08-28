Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Епатажний візажист Єгор Андрюшин зізнався, що батько думає про його макіяж та накладні груди arrow

Епатажний візажист Єгор Андрюшин зізнався, що батько думає про його макіяж та накладні груди

28 серпня 2024 20:10
Антоніна Завадська - Редактор
Єгор Андрюшин зізнався, чи підтримує його батько — деталі
Український візажист та співак Єгор Андрюшин. Фото: instagram/egor_mua
Антоніна Завадська - Редактор

Зірковий візажист Єгор Андрюшин розповів, як його батьки ставляться до його епатажного іміджу. Він поділився деталями своїх взаємостосунків із татом, який допомагає йому самовиражатися.

Про це він розповів виданню "ТиКиїв". 

Читайте також:

Батько Єгора Андрюшина бере участь у його перевтіленнях

Зірковий візажист, блогер та віднедавна співак Єгор Андрюшин розповів, як родина ставиться до його професії. Він вдячний батькам за підтримку, які постійно поруч із ним та допомагають йому шукати власний шлях.

"Батько завжди був моєю підтримкою з дитинства і це для мене надзвичайно важливо. Він не тільки розуміє і приймає мої вибори, але й активно допомагає мені втілювати їх у життя. Навіть допомагав клеїти мої накладні груди!" — розповів блогер.

Батько Єгора Андрюшина підтримує його. Фото: instagram/egor_mua
Батько Єгора Андрюшина підтримує його. Фото: instagram/egor_mua

Андрюшин цінує свої стосунки з батьком. Адже завдяки йому він має гарну самооцінку та впевнений у собі.

"Його готовність допомогти й бути поруч, навіть у таких делікатних питаннях, як це, показує, наскільки він вірить у мене і мої починання. Я неймовірно вдячний йому! Його підтримка не тільки допомагає мені йти вперед, але й додає впевненості в собі та своїх силах", — поділився Єгор.

Батько Єгора Андрюшина допомагав йому клеїти груди. Фото: instagram/egor_mua
Батько Єгора Андрюшина допомагав йому клеїти груди. Фото: instagram/egor_mua

Нагадаємо, зірка "Кварталу" Тетяна Песик вразила макіяжем від Єгора Андрюшина. Також американський візажист перевтілився у Міранду Прістлі з фільму "Диявол носить Prada".

родина макіяж відносини українські зірки Єгор Андрюшин

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:49 Зеленський розмовляв телефоном із прем'єр-міністром Ізраїлю — про що говорили

20:41 Удар ворога по Кривому Рогу та переговори про далекобійну зброю — звернення Зеленського

20:33 Відомий клуб із чемпіонату Іспанії підписав 16-річного українського футболіста

20:28 Президент Фінляндії заявив, що миру можна досягти, якщо й надалі постачати зброю Україні

20:22 Синоптики попереджають про різке посилення спеки завтра

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

20:13 Українець в 17-років потрапив до заявки Баєра на матч Кубка Німеччини

20:13 Столтенберг запевнив Україну в подальшій підтримці з боку НАТО

Ексклюзив

20:03 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

Text

20:00 Нардепка назвала компромісну суму для економічного бронювання

20:00 Мобілізація студентів в магістратурі — коли такого студента можуть забрати в армію

20:49 Зеленський розмовляв телефоном із прем'єр-міністром Ізраїлю — про що говорили

20:41 Удар ворога по Кривому Рогу та переговори про далекобійну зброю — звернення Зеленського

20:33 Відомий клуб із чемпіонату Іспанії підписав 16-річного українського футболіста

20:28 Президент Фінляндії заявив, що миру можна досягти, якщо й надалі постачати зброю Україні

20:22 Синоптики попереджають про різке посилення спеки завтра

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

20:13 Українець в 17-років потрапив до заявки Баєра на матч Кубка Німеччини

20:13 Столтенберг запевнив Україну в подальшій підтримці з боку НАТО

Ексклюзив

20:03 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

20:00 Мобілізація студентів в магістратурі — коли такого студента можуть забрати в армію

19:56 Прикордонники показали, як ліквідовують окупантів та б'ють по техніці ворога — відео

Ексклюзив

20:03 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Text

20:00 Нардепка назвала компромісну суму для економічного бронювання

Text

17:54 Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

Text

17:50 Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Реформа Укрзалізниці для євроінтеграції — нардеп назвав основну ідею

Text

15:42 Відсутність квитків в Укрзалізниці — нардеп пояснив причину дефіциту

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян - 80x80

Скандальний випадок з конем — реакція влади та містян

Text

15:27 Будівництво дороги за 18 км від фронту — нардеп Крейденко пояснив, хто за це відповідає

Text

14:51 Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

Text

13:04 Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

Text

12:18 П'ять нових механізованих бригад ЗСУ підготують за стандартами НАТО, — військовий експерт

Text

10:24 Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

21 серпня 2024

20:38 Який розмір штрафу загрожує за відсутність військового квитка — деталі