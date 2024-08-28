Єгор Андрюшин зізнався, чи підтримує його батько — деталі

Український візажист та співак Єгор Андрюшин. Фото: instagram/egor_mua

Зірковий візажист Єгор Андрюшин розповів, як його батьки ставляться до його епатажного іміджу. Він поділився деталями своїх взаємостосунків із татом, який допомагає йому самовиражатися.

Про це він розповів виданню "ТиКиїв".

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Зірковий візажист, блогер та віднедавна співак Єгор Андрюшин розповів, як родина ставиться до його професії. Він вдячний батькам за підтримку, які постійно поруч із ним та допомагають йому шукати власний шлях.

"Батько завжди був моєю підтримкою з дитинства і це для мене надзвичайно важливо. Він не тільки розуміє і приймає мої вибори, але й активно допомагає мені втілювати їх у життя. Навіть допомагав клеїти мої накладні груди!" — розповів блогер.

Батько Єгора Андрюшина підтримує його. Фото: instagram/egor_mua

Андрюшин цінує свої стосунки з батьком. Адже завдяки йому він має гарну самооцінку та впевнений у собі.

"Його готовність допомогти й бути поруч, навіть у таких делікатних питаннях, як це, показує, наскільки він вірить у мене і мої починання. Я неймовірно вдячний йому! Його підтримка не тільки допомагає мені йти вперед, але й додає впевненості в собі та своїх силах", — поділився Єгор.

Батько Єгора Андрюшина допомагав йому клеїти груди. Фото: instagram/egor_mua

Нагадаємо, зірка "Кварталу" Тетяна Песик вразила макіяжем від Єгора Андрюшина. Також американський візажист перевтілився у Міранду Прістлі з фільму "Диявол носить Prada".