Егор Андрюшин признался, поддерживает ли его отец.

Эпатажный визажист Егор Андрюшин признался, что отец думает о его макияже и накладной груди
Звездный визажист Егор Андрюшин рассказал, как его родители относятся к его эпатажному имиджу. Он поделился деталями своих взаимоотношений с папой, помогающим ему самовыражаться.
Об этом он рассказал изданию "ТиКиїв".
Отец Егора Андрюшина принимает участие в его перевоплощениях
Звездный визажист, блогер и недавно певец Егор Андрюшин рассказал, как семья относится к его профессии. Он благодарен родителям за поддержку, которые находятся рядом с ним и помогают ему искать свой путь.
"Отец всегда был моей поддержкой с детства, и это для меня чрезвычайно важно. Он не только понимает и принимает мои выборы, но и активно помогает мне воплощать их в жизнь. Даже помогал клеить мою накладную грудь!" — рассказал блогер.
Андрюшин ценит свои отношения с отцом. Ведь благодаря ему у визажиста хорошая самооценка и он уверен в себе.
"Его готовность помочь и быть рядом, даже в таких щекотливых вопросах, как этот, показывает, насколько он верит в меня и мои начинания. Я невероятно благодарен ему! Его поддержка не только помогает мне идти вперед, но и придает уверенности в себе и своих силах", — поделился Егор.
Напомним, звезда "Квартала" Татьяна Песик поразила макияжем от Егора Андрюшина. Также американский визажист превратился в Миранду Пристли из фильма "Дьявол носит Prada".
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