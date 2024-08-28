Егор Андрюшин признался, поддерживает ли его отец.

Украинский визажист и певец Егор Андрюшин. Фото: instagram/egor_mua

Звездный визажист Егор Андрюшин рассказал, как его родители относятся к его эпатажному имиджу. Он поделился деталями своих взаимоотношений с папой, помогающим ему самовыражаться.

Об этом он рассказал изданию "ТиКиїв".

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Звездный визажист, блогер и недавно певец Егор Андрюшин рассказал, как семья относится к его профессии. Он благодарен родителям за поддержку, которые находятся рядом с ним и помогают ему искать свой путь.

"Отец всегда был моей поддержкой с детства, и это для меня чрезвычайно важно. Он не только понимает и принимает мои выборы, но и активно помогает мне воплощать их в жизнь. Даже помогал клеить мою накладную грудь!" — рассказал блогер.

Отец Егора Андрюшина поддерживает его. Фото: instagram/egor_mua

Андрюшин ценит свои отношения с отцом. Ведь благодаря ему у визажиста хорошая самооценка и он уверен в себе.

"Его готовность помочь и быть рядом, даже в таких щекотливых вопросах, как этот, показывает, насколько он верит в меня и мои начинания. Я невероятно благодарен ему! Его поддержка не только помогает мне идти вперед, но и придает уверенности в себе и своих силах", — поделился Егор.

Отец Егора Андрюшина помогал ему клеить грудь. Фото: instagram/egor_mua

Напомним, звезда "Квартала" Татьяна Песик поразила макияжем от Егора Андрюшина. Также американский визажист превратился в Миранду Пристли из фильма "Дьявол носит Prada".