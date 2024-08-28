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Мама впала в депресію — росіяни знищили дім візажиста Єгора Андрюшина

28 серпня 2024 21:30
Антоніна Завадська - Редактор
Окупанти зруйнували дім візажиста Єгора Андрюшина у Бучі — деталі
Український візажист та співак Єгор Андрюшин. Фото: instagram/egor_mua
Антоніна Завадська - Редактор

Український візажист та співак Єгор Андрюшин поділився сімейною трагедією. Росіяни знищили його родинний будинок у Бучі. Його мама важко переживала цю втрату.

Про це він розповів виданню "ТиКиїв". 

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Окупанти зруйнували дім візажиста Єгора Андрюшина у Бучі

Зірковий візажист Єгор Андрюшин народився та виріс у Бучі, що на Київщині. У перші дні повномасштабного вторгнення росіяни знищили його родинний дім та автівку.  

"Це стало одним із найболісніших періодів у житті нашої сім'ї. Мої батьки, мама і тато, категорично не хотіли залишати Бучу. Вони відчували глибокий зв'язок із нашим домом і не могли уявити, що покинуть його. Але я розумів небезпеку, яка насувалася, і наполіг на тому, щоб вони виїхали. Це рішення було важким, але необхідним", — розповів візажист.

Окупанти знищили будинок Єгора Андрюшина. Фото: instagram/egor_mua
Окупанти знищили будинок Єгора Андрюшина. Фото: instagram/egor_mua

Про втрату дому вони дізнались від сусіда. Він зателефонував і стривожено сказав: "Я бачу, як у вас догорає дах". 

"Ці слова, наче удар, розбили всі наші надії на повернення до того, що ми називали домом. Це було справжнє потрясіння для нашої родини. Моя мама особливо важко пережила цю втрату — вона впала в депресію, яка тривала цілий рік. Втрата дому, місця, де ми всі відчували себе в безпеці, зламала її зсередини", — поділився спогадами Єгор.

Втрата зблизила родину, і вони підтримували одне одного. Єгор переглянув свої цінності та навіть став купувати менше дорогого одягу, який так любить.

"Цей період став для нас справжнім випробуванням. Він змусив нас переглянути свої цінності, навчитися жити без того, що колись вважалося незамінним, і знаходити сили, щоб рухатися далі. Ми всі стали ближчими одне до одного, навчилися цінувати те, що маємо, і, попри всі труднощі, зберігати надію на краще. Втрата дому змінила нас назавжди…" — сказав він.

Мама Єгора Андрюшина важко пережила втрату будинку. Фото: instagram/egor_mua
Мама Єгора Андрюшина важко пережила втрату будинку. Фото: instagram/egor_mua

Нагадаємо, як батько Єгора Андрюшина відреагував на накладні груди. Також зірка "Кварталу" Тетяна Песик вразила макіяжем від Єгора Андрюшина.

війна росіяни макіяж Буча українські зірки Єгор Андрюшин

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