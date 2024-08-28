Украинский визажист и певец Егор Андрюшин. Фото: instagram/egor_mua

Украинский визажист и певец Егор Андрюшин поделился семейной трагедией. Россияне уничтожили его семейный дом в Буче. Его мама тяжело переживала эту потерю.

Об этом он рассказал изданию "ТиКиев".

Читайте также:

Оккупанты разрушили дом визажиста Егора Андрюшина в Буче

Звездный визажист Егор Андрюшин родился и вырос в Буче Киевской области. В первые дни полномасштабного вторжения россияне уничтожили его семейный дом и автомобиль.

"Это стало одним из самых болезненных периодов в жизни нашей семьи. Мои родители, мама и папа, категорически не хотели покидать Бучу. Они чувствовали глубокую связь с нашим домом и не могли представить, что покинут его. Но я понимал опасность, которая надвигалась, и настоял на том, чтобы они уехали. Это решение было тяжелым, но необходимым", — рассказал визажист.

Оккупанты уничтожили дом Егора Андрюшина. Фото: instagram/egor_mua

О потере дома они узнали от соседа. Он позвонил и встревоженно сказал: "Я вижу, как у вас догорает крыша".

"Эти слова, как удар, разбили все наши надежды на возвращение к тому, что мы называли домом. Это было настоящее потрясение для нашей семьи. Моя мама особенно тяжело пережила эту потерю — она впала в депрессию, которая длилась целый год. Потеря дома, места, где мы все чувствовали себя в безопасности, сломала ее изнутри", — поделился воспоминаниями Егор.

Утрата сблизила семью и они поддерживали друг друга. Егор пересмотрел свои ценности и даже стал покупать меньше дорогой одежды, которую так любит.

"Этот период стал для нас настоящим испытанием. Он заставил нас пересмотреть свои ценности, научиться жить без того, что когда-то считалось незаменимым, и находить силы, чтобы двигаться дальше. Мы все стали ближе друг к другу, научились ценить то, что имеем, и, несмотря на все трудности, сохранять надежду на лучшее. Потеря дома изменила нас навсегда…" — рассказал визажист.

Мама Егора Андрюшина тяжело пережила потерю дома. Фото: instagram/egor_mua

Напомним, как отец Егора Андрюшина отреагировал на накладную грудь. Также звезда "Квартала" Татьяна Песик поразила макияжем от Егора Андрюшина.