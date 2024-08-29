Егор Андрюшин признался, кому из звезд делал самый крутой макияж

Украинский блоггер и визажист Егор Андрюшин. Фото: instagram.com/egor_mua/

Украинский блогер и визажист Егор Андрюшин поделился, с кем из звезд ему было интереснее всего сотрудничать. Инфлюэнсер не боится вызовов.

Об этом он рассказал изданию "ТиКиев".

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Егор Андрюшин о самом интересном образе

Андрюшин делает макияж таким украинским звездам как Ирина Билык, Наталья Могилевская, Злата Огневич. Видео с перевоплощениями артистов вызывают восторг у пользователей соцсетей и набирают миллионы просмотров. Визажист рассказал, с кем было интереснее всего сотрудничать. Образ этого артиста очень понравился украинцам.

"Наверное, самым неожиданным был опыт работы с Дантесом. Когда он обратился ко мне с идеей создания нового образа, мы решили пойти на смелый эксперимент, отошли от привычных канонов и создали нечто совершенно новое, неординарное", — поделился блогер.

Андрюшин добавил, что не боится вызовов. Сотрудничество с Дантесом открыло в нем новые таланты.

"Работа над этим образом требовала креативности и смелости, но именно такие моменты дают возможность раскрыться. Когда я увидел финальный результат, поразился — это превзошло все наши ожидания!", — отметил визажист.

Напомним, как отец Егора Андрюшина отреагировал на накладную грудь. Также звезда "Квартала" Татьяна Песик поразила макияжем от Егора Андрюшина.