Володимир Дантес приготував для коханої борщ — фото

Український співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Відомий український співак Володимир Дантес показав шанувальникам, як піклується про свою кохану, бізнесвумен Дашу Кацуріну. Артист нагодував її смачним борщем після довгої мандрівки.

Про це він розповів в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Наприкінці жовтня кохана артиста Даша Кацуріна вирушила у відпустку із дітьми, старшою донькою Олександрою та сином Іваном, до Португалії.

Музикант вирішив підтримати кохану після довгої та виснажливої мандрівки Європою та приготував їй борщ. Артист доповнив страву нарізаним салом, хлібом та зеленню.

"Як зустрічаю свою Дашу Кацуріну, яка повернулась зі своїх Європ", — підписав фото Дантес.

Страва від Володимира Дантеса. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як артист реагує на хейт. Також ми повідомляли про те, що співак Володимир Дантес вперше розповів про проблеми зі здоров’ям.