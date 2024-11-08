Владимир Дантес приготовил для любимой борщ — фото

Украинский певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Известный украинский певец Владимир Дантес показал поклонникам, как заботится о своей любимой, бизнес-вумен Даше Кацуриной. Артист накормил ее вкусным борщом после долгого путешествия.

Об этом он рассказал в Stories на своей странице в Instagram.

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В конце октября любимая артиста Даша Кацурина отправилась в отпуск с детьми, старшей дочерью Александрой и сыном Иваном, в Португалию.

Музыкант решил поддержать любимую после долгого и изнурительного путешествия по Европе и приготовил ей борщ. Артист дополнил блюдо нарезанным салом, хлебом и зеленью.

"Как встречаю свою Дашу Кацурину, которая вернулась из своих Европ", — подписал фото Дантес.

Блюдо от Владимира Дантеса. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Напомним, раньше мы рассказывали, как артист реагирует на хейт. Также мы сообщали, что певец Владимир Дантес впервые рассказал о проблемах со здоровьем.