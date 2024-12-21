Отдых на Новый год в Буковеле — сколько стоит отпраздновать

Мужчина катается на лыжах. Фото: Pexels

С 12 декабря в Буковеле, самом популярном горнолыжном курорте Украины, стартовал зимний сезон. Некоторые украинцы заранее планируют свой отдых здесь, другие собираются ежегодно, чтобы встречать Новый год.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит отпраздновать Новый год в Буковеле.

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Сколько стоит проживание в отеле в Буковеле

В настоящее время найти доступные номера в любой гостинице в Буковеле почти невозможно, поскольку большинство из них забронировано на период новогодних праздников. Однако некоторые варианты все-таки можно найти.

К примеру, в гостинице "Ганц & Spa" остался двухместный бюджетный номер. Стоимость проживания с 31 декабря по 1 января включительно обойдется в 11 224 грн.

Цена на проживание в отеле "Ганц & Spa" с 31 декабря по 1 января. Фото: скриншот

Апартаменты расположены в центре Буковеля, всего в 10 метрах от горнолыжного подъемника "Буковель-5". В отеле имеется закрытый бассейн, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi.

На территории установлен бильярдный стол и обустроены 2 бассейна. Ресторан работает по системе "шведский стол". Проводятся сеансы массажа. В спа-центре "Ганц" гости могут выбрать разные варианты досуга, включая лыжный спорт.

Другим вариантом является таунхаус Private Cottage 375, который может стать отличным местом для отдыха небольшой компанией людей.

Стоимость проживания в доме на 5 человек с тремя спальнями обойдется в 11 500 грн.

Стоимость проживания в Private Cottage 375 в Буковеле на новогодние праздники. Фото: скриншот

В помещении можно выбрать варианты размещения с кухней и зоной отдыха. В каждом из них есть телевизор с плоским экраном, который может транслировать спутниковое телевидение. В отдельной ванной комнате есть душ, а также бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

В отеле имеется открытый бассейн, сад и барбекю, а в окрестностях можно заниматься хайкингом или катанием на лыжах.

Сколько стоит питание в Буковеле

Поскольку Буковель является самым популярным курортом в Украине, цены будут не маленькие. Питание обойдется в круглую сумму.

Самые популярные позиции в меню стоят:

малиновый чай — 80 грн;

капучино — 105 грн;

имбирно-облепиховый чай — 135 грн;

глинтвейн из красного вина — 240 грн;

куриный бульон с блинами — 285 грн;

борщ со сметаной и сальсой — 320 грн;

телячьи щеки в картофельно-пармезановом мусе — 410 грн.

Учитывая, что новогодний сезон на курорте еще не наступил, со временем цены могут значительно возрасти.

Сколько стоит катание на лыжах в Буковеле

Снаряжение для проката в Буковеле разделено на несколько категорий:

категория А — снаряжение высочайшего качества;

категория B — высококлассное новое снаряжение и снаряжение из коллекций 2-3 летней давности;

категория C — снаряжение из коллекций 3-5 летней давности;

категория D1 — новое снаряжение и снаряжение из коллекций 2-3 летней давности (для детей ростом до 140 см);

категория D2 — модели 3-5 летней давности (для детей ростом до 140 см).

Поскольку низкий сезон курорта уже прошел, актуальными остаются высокие и новогодние сезоны. Цены на прокат снаряжения таковы:

категория А — 750 грн (высокий сезон), 950 грн (новогодний сезон);

категория B — 500 грн (высокий сезон), 650 грн (новогодний сезон);

категория C — 300 грн (высокий сезон), 400 грн (новогодний сезон);

категория D1 — 300 грн (высокий сезон), 400 грн (новогодний сезон);

категория D2 — 250 грн (высокий сезон), 300 грн (новогодний сезон).

Высокий сезон длится с 19 декабря по 1 января, а новогодний сезон начинается со 2 января и длится до 6 января.

Цены на подъемы на ски-пассы таковы:

абонемент на 3 часа — 1 100 грн;

на 1 день — 1 800 грн;

на 2 дня — 3 300 грн (высокий сезон), 4 350 грн (новогодний сезон);

на 3 дня — 4 800 грн (высокий сезон), 6 250 грн (новогодний сезон);

на 4 дня — 6 200 грн (высокий сезон), 8 050 грн (новогодний сезон);

на 5 дней — 7 550 грн (высокий сезон), 9 800 грн (новогодний сезон);

на 6 дней — 8 450 грн (высокий сезон);

на 7 дней — 9 500 грн (высокий сезон).

Сколько стоят дополнительные развлечения в Буковеле

Тем, кто предпочитает другие развлечения, курорт предлагает немало их. Среди самых популярных:

колесо обозрения — 300 грн (общий билет), 210 грн (детский, льготный);

родельбан — 600 грн (одна персона), 1 000 грн (тандем с ограничением по весу до 150 кг);

квадроциклы и снегоходы — 4 000 грн (2-местный снегоход, 30 мин), 6 000 грн (1 час), 10 000 грн (2-местный снегоход/2-местный гусеничный квадроцикл, 2 часа);

троллей — 700 грн (взрослый), 900 грн (тандем взрослый до 100 кг с ребенком до 30 кг, общий вес до 130 кг).

В частности, каждый в Буковеле найдет, как ему провести свой досуг на новогодние праздники.

Напомним, одним из самых популярных курортов среди украинцев является Буковель, который начал работу и предлагает любителям активного отдыха взять в прокат лыжное снаряжение и покорять заснеженные горы. Однако следует помнить, что место известно своими отнюдь не демократическими ценами.

Также мы писали, что в декабре, январе и феврале цены на проживание в отелях Буковеля значительно растут. Украинцам следует заранее планировать свой отдых или запастись немалой суммой денег, чтобы оплатить проживание.